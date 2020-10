Trygg eldreomsorg er et politisk ansvar

750 personer har fått beskjed om at de kan ha vært utsatt for koronasmitte

Regjeringen satser på at alt går likar no

Saken oppdateres.

Nylig meldte Adresseavisen om at det ble registrert 179 alvorlige avvik i eldreomsorgen i Trondheim i fjor. Mens enkelte sykehjem meldte flere titalls avvik, hadde andre ikke et eneste registrert avvik. Det tyder på underrapportering.

LES OGSÅ: «Pasienten ble funnet overopphetet og svært medtatt på veranda»

Samtidig varsler et forskerteam ved NTNU om alvorlige problemer i norsk eldreomsorg. Ansatte ved 100 sykehjem over hele landet har svart på spørsmål om vold, overgrep og forsømmelser mot beboere. Åtte av ti ansatte hadde vært vitne til slike hendelser i løpet av det siste året. Seks av ti ansatte innrømmet at de selv hadde utsatt beboere for det samme.

FORSKERNE: - En kan stille spørsmål ved hvorfor ikke sykehjemmene lærer av slike hendelser

Pasientene i eldreomsorgen er en svært sårbar og utsatt gruppe. Selv om mange av dem opplever å få god og trygg omsorg av dedikerte helsearbeidere, viser både antallet avviksmeldinger og funnene fra forskningsprosjektet at mye gjenstår før vi kan si at vi har en forsvarlig eldreomsorg i Norge.

Når det gjelder Trondheim kommune, er det positivt med åpenhet rundt avviksmeldingene. Det er viktig og nødvendig å få de alvorlige hendelsene opp i dagen. Spørsmålet er hva kommunen gjør for å redusere antallet avvik. Det er ikke nok å registrere dem, som ansvarlig driver må kommunen også lære av dem. I tillegg til å forsikre seg om at alle avvik blir rapportert, må kommunen sørge for at problemer som avdekkes blir fulgt opp av ledelse og ansatte ved institusjonene.

Ni enhetsledere ved helse- og velferdssentre i Trondheim skriver i Adresseavisen at de tar avvikene på høyeste alvor. De melder om god faglighet ute i tjenestene, men at det er et faktum at sykehjemmene i Trondheim er marginalt bemannet. Enhetslederne ønsker seg sterkere grunnbemanning, da bedre tilstedeværelse i avdelingene har betydning for antall utageringer og voldshendelser.

Lav bemanning og utstrakt bruk av vikarer øker risikoen for uønskede hendelser. Det er politikerne som er ansvarlige for kvaliteten i eldreomsorgen. De må påse at avvik blir registrert i alle enhetene, at avviksmeldingene blir fulgt opp av ledelsen og at både sykehjemmene og hjemmetjenesten er godt nok bemannet.