På sin plass å reagere mot Russland

Saken oppdateres.

Det er riktig av Norge å støtte en slik reaksjon. Utviklingen i Russland er bekymringsfull, og tilliten til våre naboer i øst ble ikke bedre etter dataangrepet mot Stortinget.

Det var Frankrike og Tyskland som la fram forslag til straffereaksjon, og EU-landene besluttet onsdag å reagere mot seks russere. Torsdag opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NRK at Norge slutter seg til sanksjonene. De seks russerne, som ifølge kilder i EU er russiske tjenestemenn, vil bli nektet innreise til EU. Verdier de måtte ha plassert i unionen, vil bli holdt tilbake.

Flere laboratorier har fastslått at Aleksej Navalnyj ble forgiftet med den militære nervegiften Novitsjok, noe Tyskland og Frankrike mener ikke kan ha skjedd uten at russiske myndigheter var involvert. Dette er i strid med Kjemivåpenkonvensjonen, som forbyr enhver bruk av kjemivåpen. Navalnyj ble akutt syk i august, men først denne uka gikk han offentlig ut og beskyldte Russlands president Vladimir Putin for å stå bak giftangrepet. Russiske myndigheter avviser enhver befatning med forgiftningen, men hevder opposisjonspolitikeren samarbeider med vestlige sikkerhetstjenester.

Å sanksjonere mot Russland er neppe positivt for forholdet mellom landet, EU og Norge. Likevel er det nødvendig når mye tyder på at makta i landet opptrer på en måte som svekker et allerede skjørt demokrati. Reaksjonen er også et signal om at Putin må holde seg på matta overfor andre nasjoner. Det vakte oppsikt da utenriksministeren denne uka offentlig anklaget Russland for å stå bak dataangrepet på Stortinget i sommer. Ikke overraskende avviser Russland anklagene som de hevder er en provokasjon som forverrer naboforholdet. Det kan godt hende. Men vi kan ikke stå med lua i hånda og godta at Russland bryter konvensjoner og begår datakriminalitet som rammer vår viktigste demokratiske institusjon.

