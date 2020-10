Nødvendig oppgjør med fotballgrums

- Det er for mye Donald Trump i verden, og for lite kunnskap

Saken oppdateres.

Det kan virke paradoksalt at det i høst har vært flere rasistiske og diskriminerende episoder på norske fotballbaner. Med langt færre publikummere på grunn av korona, skulle en tro det ble mindre av sånt. Tvert imot, har det vist seg at grumset blir mer synlig med færre til stede, slik at rasisme og diskriminerende utsagn mot spillere og trenere lettere lar seg dokumentere. Derfor er det bra det tas kraftig oppgjør med denne skampletten på idretten.

Flere spillere i Eliteserien har de siste ukene blitt utsatt for rasistiske tilrop. I Kristiansand, Ålesund og Sandefjord har spillere blitt utsatt for rasistiske karakteristikker bare den siste måneden. I Sandefjord gjaldt det en banevakt som ble utestengt for alltid fra stadion for å ha ropt «apekatt» til Vålerengas Ousmane Camara. Rasistisk eller diskriminerende oppførsel rundt fotball er et stort problem for idretten internasjonalt. I Norge er det sannsynligvis underrapportert.

Det er ikke bare i Eliteserien rasisme og diskriminering er et problem i fotballen. På Dagsrevyen onsdag fortalte unge og voksne spillere om en utbredt ukultur også i breddefotballen, med rasistiske tilrop fra så vel foreldre på sidelinja som motspillere. Norges Fotballforbund innrømmer at det sannsynligvis er langt flere saker om dette enn de som rapporteres og behandles av dem.

Derfor er det grunn til å berømme måten både klubb og spiller, samt dommeren reagerte på etter helgas episode. Kristiansund-spiller Flamur Kastrati ropte «jævla soper» til Vålerengas trener Dag-Eilev Fagermo. Kristiansunds trener Christian Michelsen tok umiddelbart tak i saken og forsøkte ikke å unnskylde sin spiller. Han sa allerede ved kampslutt at: «Det er veldig uheldig, og det er ikke noe vi ønsker verken på fotballbanen eller generelt».

Det er viktig å slå hardt ned på rasisme og homohets i idretten. Samtidig er det grunn til å berømme Kastrati for å innrømme og beklage feil. At han har sagt ja til å bli ambassadør for en organisasjon for homofile muslimer, viser at fordommer bekjempes best med kunnskap, åpenhet og en smule ydmykhet.