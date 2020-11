Polen går baklengs inn i framtida

Ap-lederen overrasket over interessen for kjøkkenet

I praksis betyr det at abort nærmest er fullstendig ulovlig. Forbudet betyr et tilbakeskritt for kvinners rettigheter, og forbudet er ikke et EU-land verdig.

Den nye abortloven har ført til massive protester og demonstrasjoner både i Polen og flere andre steder i Europa. Også her i Trondheim har polske kvinner og menn markert sterk motstand mot lovendringen i hjemlandet. Det er likevel et godt tegn at president Andrzej Duda forrige uke ga sin støtte til demonstrantene. Han bryter dermed med landets konservative ledelse, som har presset gjennom lovendringen.

Vi forstår godt at polske kvinner fortviler og raser. Polen har fra før hatt svært streng abortlovgivning, men nå skal det heller ikke tillates med abort dersom fosteret har skader. Unntakene er hvis graviditeten er forårsaket av voldtekt eller incest, eller setter kvinnens liv i fare. Endringen betyr at kvinner kan bli tvunget til å føde, selv når fosteret ikke er levedyktig.

Protestene den siste uka reflekterer de dype splittelsene som preger det polske samfunnet der store deler av befolkningen er katolsk. Demonstranter raser ikke bare mot den nye loven, men også mot regjeringspartiet Lov og rettferdighet (PiS) som skal ha stor innflytelse over den politiserte grunnlovsdomstolen. Etter at kvinneaktivister avbrøt flere gudstjenester og tagget kirker med spraymaling, ba partileder Jaroslaw Kaczynski folk om å beskytte kirkene mot aktivistene som han hevder er ute etter å «ødelegge Polen». Etter denne uttalelsen har menn knyttet til en høyreekstrem gruppe gått til angrep på demonstrerende kvinner.

Håpet nå er at protestbølgen presser fram en kursendring i EU-landet. Befolkningen kan ikke godta at det skjer endringer som begrenser kvinners frihet og fjerner en viktig rettighet. I sommer varslet den norske regjeringen at de ville holde tilbake EØS-midler til områder i Polen som definerte seg som såkalt LHBT-frie soner fordi det strider mot de europeiske verdiene som ligger til grunn for EØS-avtalen. Norge bør vurdere et lignende tiltak også i denne saken.

