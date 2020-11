Biden står foran store problemer

Joe Biden et stort steg nærmere seier – valggrøsseren er ikke over

Saken oppdateres.

Fortsatt pågår fintellingen i de siste statene, men fredag ble det klart at Joe Biden får flertall i presidentvalget. Dessverre har Donald Trump ikke tatt valgnederlaget innover seg. Han hevder tvert imot at seieren skyldes omfattende valgfusk i flere stater. Det er et alvorlig forsøk på å undergrave demokratiet og valgsystemet i USA.

Ja, det har vært en skitten valgkamp, men det er ikke uvanlig i amerikanske valg. Heller ikke påstander om valgfusk. Det spesielle i dette valget, er at den sittende presidenten fra dag én har hatt en strategi om at hvis han ikke vant, ville han kreve at valget er ugyldig. Det viser en autoritær holdning og en forakt for den jobben mange tusen valgmedarbeidere gjør for å gjennomføre et fritt og uavhengig valg. Vi regner med at alle de udokumenterte beskyldningene blir avvist i rettssystemet og at velgernes dom blir stående.

Trumps reaksjon etter valgnederlaget viser en mann som har mistet fotfestet og vanlig dømmekraft. Det er en trist sorti for en president som tross alt har fått 65 millioner stemmer og tapt på målstreken. Det betyr at USA er delt på midten, og at frontene ikke blir mindre etter dette valget. Dessverre har Trumps beskyldninger festet seg hos mange av hans tilhengere og ført til omfattende demonstrasjoner og tilløp til vold. Det lover ikke godt for en nasjon som skriker etter samling og samarbeid.

Biden har fått den nesten umulige jobben med å forene en splittet nasjon. USA trenger nå en sterk og samlet ledelse for å komme ut av en alvorlig helsekrise, redusere forskjellene og løse store økonomiske utfordringer. Også verden har forventninger til en ny amerikansk utenrikspolitikk. Biden har lovet at USA vil forplikte seg til Parisavtalen, og han vil vurdere atomavtalen med Iran på nytt. Biden vil også sørge for å bedre forholdet til sine allierte i Europa. Det er positivt.

Men mye tyder på at Republikanerne vil beholde flertallet i Senatet og dermed ha muligheter til å sabotere politikken som Biden har lovet å gjennomføre. Det siste USA nå trenger, er mer politisk splittelse. Vi håper derfor at begge partier sørger for å opptre konstruktivt og søker samarbeid.

