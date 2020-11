Det er viktigere at hele Norge har et flytilbud

– Da vi først bestemte oss for å bygge nytt, kjente vi at vi ønsket oss noe helt annet enn det vi hadde

Vi skulle gjerne sett at Norwegian hadde klart seg gjennom koronapandemien. Det kriserammede flyselskapet har sørget for et bedre rutetilbud og lavere priser på flyreiser. Men de omfattende smitteverntiltakene i Norge og utlandet har nærmest stoppet reisene med fly. Selskapet har tapt flere hundre millioner hver måned. Det har ikke Norwegian økonomi til å tåle i flere måneder framover, og selskapet var helt avhengig av milliardstøtte for å overleve. Det sa regjeringen nei til, og Norwegian er nå truet av konkurs. Vi mener staten heller må prioritere et bredt rutetilbud til akseptable priser i hele landet.

Det vil være svært uheldig for passasjerene, de flere tusen ansatte og mange bedrifter dersom selskapet går over ende. Det var likevel riktig av regjeringen å sette ned foten nå. Staten bør ikke gi milliarder til bare ett selskap, men heller sørge for å opprettholde et rutetilbud til reisende i hele landet. Staten har allerede garantert for lån på nærmere tre milliarder til Norwegian i den forrige redningspakken. Regjeringen kom i går med en ny tiltakspakke på 17,7 milliarder. Her går én milliard til midlertidig flyrutekjøp i 2021. Hovedandelen av den nye krisepakken går til å kompensere tap det offentlige og bedrifter har hatt og får på grunn av koronaen. Regjeringen må både bidra til omstilling og hjelpe bedrifter som i en normal situasjon er liv laga.

Norwegian har de siste årene investert kraftig og er også blitt et selskap med mange internasjonale flyruter. Gjelda er på over 40 milliarder kroner. 1600 ansatte ble nylig permitterte, og de fleste flyene er satt på bakken. Det er også usikkert hvor lenge krisen vil vare og hvor mange flere milliarder kroner Norwegian og norsk luftfart trenger de neste årene. Det vil derfor være stor risiko om staten fortsetter å støtte selskapet med våre skattepenger. Spesielt når de private aktørene i Norwegian er lunkne til å bidra med ytterligere kapital. Ledelsen har bare et par måneder på seg til å finne en løsning og unngå konkurs. Alternativene er at Norwegian blir kjøpt opp eller at nye eiere kommer inn.

Nordmenn flyr mye. Det skyldes at det ikke finnes gode reisealternativer flere steder i landet. Noen næringer er også avhengige av flytilbudet for å få utlendinger til å komme til Norge. Et tap av Norwegian vil føre til mindre konkurranse om kundene, og det kan åpne for nye aktører som utfordrer norske krav til arbeidslivet.

