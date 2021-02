Forsvaret må også forsvare landet mot smitte

Hytteeiere fortvilt over skiløypekrangel: - Det er et voldsomt konfliktnivå

Saken oppdateres.

Filter Nyheter skriver at helsemyndighetene sendte anbefalingsbrev til regjeringen hele fem ganger i desember og januar, hvor de var sterk uenig i at militæret skulle unntas regelverket for innreisekarantene. Det tok over en måned, før regjeringen omsider avlyste militærøvelsen.

Regjeringen tillot utenlandske soldater å sitte i karantene i grupper på 40. Omlag fem prosent av de over 3000 soldatene som ankom landet, særlig amerikanske og britiske, var koronasmittet. Parallelt med dette kjempet den sivile delen av landet med den mest intense og tiltakstunge perioden av pandemien.

Regjeringen tok til slutt til fornuften og valgte å avlyse Joint Viking. Det tok imidlertid alt for lang tid. I etterkant av avlysningen, har både talspersoner fra Hæren og forsvarsministeren innrømmet at smittetrykket blant soldatene var kraftigere enn ventet. Utbruddet av det britiske mutant-viruset på Østlandet fem dager før avlysningen, ble trukket frem som en av hovedårsakene for avlysningen.

FHI har på sin side ropt varsku om farene ved den britiske mutanten siden desember i fjor. Ifølge helsemyndighetene kom heller ikke det store smittetrykket blant soldatene som noen overraskelse.

Forsvaret må, som de selv påpeker, kunne operere både under normale og unormale forhold. Og øvelser er viktige, selv under en pandemi. Men det fordrer en evne og en vilje til å justere seg etter forholdene. At rådene gitt fra norske helsemyndigheter blir ignorert, vitner om alt annet enn tilpasningsdyktighet.

Forsvarets jobb er å forsvare Norge. Det innebærer at de også drar sin del av lasset i forsvaret mot koronaviruset. I en tid hvor vi knapt har snakket om annet enn «importsmitte» og «britiske mutanter», tar det seg svært dårlig ut at militæret vårt importerer hundrevis av britiske soldater.

