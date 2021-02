Krisehjelp må ikke gå til utbytte

Saken oppdateres.

Vi advarte i fjor selskaper som mottar statlig støtte under koronakrisen, mot å gi utbytte til eierne. Det vil være umoralsk og gi et dårlig signal til alle de som sliter økonomisk på grunn av nedstengingen. Den samme oppfordringen kommer vi også med i år. Deler av norsk næringsliv går riktignok bra, men fortsatt er det mange bedrifter som sliter tungt og kanskje ikke overlever krisen. Staten har støttet næringslivet med mange milliarder i ulike krisetiltak. Disse selskapene bør avholde seg fra å betale utbytte til eierne i år, selv om de går med overskudd.

Aksjeutbytte er viktig for at investorer engasjerer seg i selskaper og skaper arbeidsplasser. Derfor skal det litt til å advare mot at bedrifter som går godt, belønner eierne. I fjor var det usikkert hvor alvorlig og langvarig den økonomiske krisen ville bli og hvor mange bransjer som blir rammet. Derfor var det viktig at selskaper som tjente penger, som banker og dagligvarebransjen, også viste moderasjon når de betalte utbytte. Blant annet oppfordret Finanstilsynet bankene om heller å styrke egenkapitalen enn å dele ut skyhøye utbytter.

I Stortinget denne uka fikk finansminister Jan Tore Sanner (H) spørsmål om regjeringen vil forby utbytte til bedrifter som får kontantstøtte. Sanner svarte at det er uakseptabelt at kontantstøtten brukes til utbytte, men regjeringen vil ikke forby det. Han oppfordret også bedrifter som ikke får støtte, om å vise moderasjon når de vedtar utbytte. Vi er enig i at forbud er en kraftig inngripen mot aksjonærene, og det vil sende uheldige signaler til utenlandske eiere som vurderer å gå inn i norske selskaper.

Når staten går inn og redder selskaper med millioner fra oljefondet, skal det i utgangspunktet bidra til å redde arbeidsplasser, ikke berike eierne. Fortsatt vil det være behov for statlig støtte i tiden framover. Det bør styrene i selskapene ta hensyn til når de snart skal behandle årsregnskapene og vurdere hva eventuelle overskudd skal gå til.

Flere av de største selskapene i Norge har fått desidert mest krisehjelp. Staten som stor eier bør gå foran med et godt eksempel og heller styrke soliditeten i selskapene fremfor å gi store aksjeutbytter. Det vil være et dårlig signal og helt uakseptabelt å motta statlig støtte og betale utbytte noen måneder seinere.

