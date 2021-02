Ja til billigere ferjeturer, nei til overbudspolitikk

Frustrasjon over fyrverkeri snudde til latter og glede for Gunn Helen

For mange pendlere er ferjeturen blitt flere tusen kroner dyrere i måneden i løpet av få år. Det er en urimelig prisøkning. Vi er derfor enige med dem som mener prisene må ned. Dessverre virker opposisjonspartiene mer opptatt av å vinne debatten enn å sette seg ned og finne kompromisser som faktisk bidrar til fornuftige løsninger.

Økte billettpriser flere steder skyldes blant annet regjeringens krav om nullutslippsferjer og overgang til Autopass-billettering. Regjeringen har sagt at staten skal være med å betale for mer miljøvennlig ferjedrift, men bevilgningene har ikke dekket merkostnadene. Derfor er prisen på turen steget kraftig – for enkelte strekninger nær en dobling på fem år. Det har ført til opprør langs kysten, og flere partier som overgår hverandre i løfter om gratis ferje. Det er ikke heldig at ferjepriser er blitt valgflesk, og at koronakrisen skal legitimere en hemningsløs overbudspolitikk.

Denne uka har Ap, Sp og Frp lagt fram hvert sitt forslag for å kutte prisene. Frp vil halvere prisen umiddelbart og innføre gratis ferje innen 2025. Ap ville i utgangspunktet halvere prisen og ta det gjennom ordinær budsjettbehandling. Nå har partiet justert forslaget til at bare de dyreste sambandene skal få halvert takst, og at det skal skje raskt. Sp vil ha gratis ferje til distriktet og hurtigbåt der det ikke er veiforbindelse. Resten av landet skal få en halvering av takstene dersom det blir flertall for Sp´s forslag. Det er derimot uklart hvilke av de tre forslagene som kan få flertall på Stortinget. Regjeringen mener kutt i prisene hører hjemme i revidert nasjonalbudsjett.

94 av de 110 ferjesambandene i Norge er fylkesveisamband. Det vil si at taksten fastsettes av fylkespolitikere og finansieres over fylkeskommunens budsjett. Når fylkene nå mener at staten har skjøvet regningen over på dem, har alternativet vært at bilistene må betale for økte utgifter. Enkelt pendlere betaler over 60 000 kroner i året. Det haster derfor å få til en løsning som sørger for en fornuftig pris på ferjeturen.

Det er ikke overraskende at ferjepris er blitt et hett tema i valgkampen og at opposisjonen nå kommer med milliardløfter. Problemet er at løftene skal finansieres. Foreløpig har de tre partiene kommet med vage forslag til inndekning. Nylig viste regjeringens perspektivmelding at Norge må kutte kraftig i offentlige budsjetter de neste tiårene. Da bør nye milliardløfter inn i de vanlige budsjettene. Koronapenger skal ikke brukes til å subsidiere ferjereiser, slik Frp foreslår i sin krisepakke.

