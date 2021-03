Viktig varsko fra politidirektøren

- Et av de best brannsikrede lokalene i Trondheim sentrum

Politiet vil øke innsatsen mot hatefulle ytringer og trusler i valgåret vi er inne i, skrev politidirektør Benedicte Bjørnland i NRK Ytring sist helg. Hun hevder at hatefulle ytringer er en trussel mot demokratiet og en prioritert utfordringen i politiets trusselvurderinger for året vi er inne i. Det er bra politidirektøren er tydelig på dette. Økt innsats mot hatprat og trusler vil forhåpentligvis bidra til at færre utsettes for slike ytringer.

Antall hatefulle ytringer anmeldt til politiet har økt jevnt siden 2015. De fleste ytringene fremsettes på sosiale medier, særlig i Facebook-grupper eller i kommentarfelt. I et valgår regner politiet med økt aktivitet på dette området, lokalt som sentralt. Hatefulle ytringer inngår i et trusselbilde som samlet sett representerer: «de mest alvorlige truslene mot verdiene som politiet er satt til å beskytte», ifølge politidirektøren.

Det er dessverre fortsatt mange som tror at også hatefulle ytringer beskyttes av ytringsfriheten. Slik er det ikke. Det er flere lover som setter grenser for ytringsfriheten på enkelte områder, så som likestillings- og diskrimineringsloven og straffelovens paragrafer om trusler og oppfordring til straffbar handling.

Den «nye» paragraf 185 i straffeloven fra 2005 gjør det straffbart å sette fram diskriminerende eller hatefulle ytringer i offentligheten. Journalist og jurist Olav Østrem tar særlig for seg den loven i den nye boka «Hatefulle ytringer». Han oppfordrer både politi og publikum til å sette seg inn i hvordan loven kan følges opp, og helst få effekt uten bruk av rettsvesenet.

I dokumentaren «Generasjon Utøya», som ble vist på Kosmorama denne uka, ser vi tidligere AUF-leder Ina Libak i retten, da en 60-åring mann ble dømt til ubetinget fengsel for hatefulle ytringer og trusler i 2019. Hun ble skutt på Utøya, og fikk følgende melding fra mannen på Facebook: «Anders Behring Breivik gjorde en kjempejobb. Godt gjort. Hva skulle vi gjort uten han. Håper han gjentar sine bravader så blir vi kvitt asylelskerne på Utøya.» Det er bra politiet vil skjerpe innsatsen mot hatefulle ytringer. Det er grenser for hva folk må tåle, også politikere.