En takk til byens smittesporere

Det har vært mye ros av hverdagsheltene i samfunnet under pandemien. Med rette. Nå som vi går inn i pandemiens andre år, synes vi det er på sin plass å gi en liten hyllest til smittesporernde våre.

Jobben smittesporerne gjør – ikke bare i Trondheim, men i hele landet – har vært en av grunnene til at Norge har kommet seg relativt helskinnet gjennom pandemien hittil. De har gjort det mulig for oss å beholde roen, gjennom perioder hvor evnen til å holde hodet kaldt har vært særlig viktig. Oversikt over smitten, gjør den lettere å bekjempe.

Vi vet hvor fort koronasituasjonen kan snu. I romjula og på starten av nyåret opplevde Trøndelag en voldsom økning i smitte, etter å ha vært den eneste grønne flekken på smittekartet i Europa. Men smittesporerne sto på, til tross for en voldsom arbeidsmengde. De holdt oversikten så godt de kunne, slik at vi kunne holde roen så godt vi kunne. Det nærmeste vi kom panikkaktige tilstander, var da vinmonopolene stengte.

I Sverige har de nå over 13 000 koronarelaterte dødsfall, mens Norge har «kun» i overkant av 600. I sommer bestemte svenske helsemyndigheter at det beste var om koronasmittede selv tok på seg sporingsjobben. Fortsatt er det flere regioner i nabolandet vårt uten noe overordnet system for smittesporing.

Vi har lest mang en sak om at smittede kvier seg eller nekter å fortelle hvem de har vært i nærkontakt med. Det viser hvor problematisk det kan være å overlate smittesporingen til de som er smittet. Smittesporing er nok ikke hele årsaken til forskjellene mellom Norge og Sverige, men at vi har overlatt den viktige sporingsjobben til fagfolk, tror vi i alle fall er en del av årsaken.

Vi vil derfor takke smittesporerne. Uten dem ville hverdagen i 2021 vært enda mer usikker enn den allerede er.

