Nasjonalt skjenkeforbud er unødvendig strengt

Eierne fikk en million mer enn de trodde for dette rekkehuset i Trondheim

Jeg postla et brev på Brekstad. Det tok 14 dager før det nådde min bror i Trondheim

Forvirret over de nye reglene? Dette er det som gjelder i Trondheim nå

The Hollywood Reporter mener trondheimsregissørens film åpenbart er amerikansk «remake»-materiale

Gått tom for ting å snakke om? Dette får sving på samtalen med kjæresten din

Fritak for straffeskatt kan ikke vare evig

Saken oppdateres.

I Trondheim og Trøndelag har koronasmitten vært lav lenge. Det kan fort snu. De nasjonale smittetallene er alarmerende høye. Vi støtter i hovedsak regjeringens avgjørelse om å innføre strengere tiltak over hele landet. Men ikke alle regler er like lette å forstå.

Få oversikt: Korona i Trøndelag

Det er all grunn til å stille kritiske spørsmål ved det nasjonale skjenkeforbudet. Allerede kort tid etter regjeringens pressekonferanse tirsdag kveld ble det klart at flere restauranter og hoteller i Trondheim stenger dørene. Ansatte som nylig kunne komme tilbake på jobb, blir igjen permitterte. Arbeidsplasser og bedrifter står i fare.

Midtnorsk debatt: En takk til byens smittesporere

Alle skjønner at Trondheim ikke kan ha full fest selv om vi er heldige med smittetallene akkurat nå. Men full fest er det lenge siden utelivet her i byen har hatt. Kranene stenger klokka 22, alle må registrere seg, og gjester som skal drikke alkohol, må også spise mat. Bransjen har fått skryt for å ta regelverket på alvor.

Midtnorsk debatt: Lett å forstå sinnet mot Erna Solberg

Om smittesituasjonen endrer seg, kunne kommunen raskt ha innført skjenkeforbud på egenhånd. Nå skjer det mens smittetallene er lave. Det er lett å forstå at allerede hardt prøvede restauranteiere og ansatte i Trøndelag reagerer. Motstanden handler ikke om at «folk må få ta seg en øl», men om at «folk må ha en jobb å gå til».

Senest onsdag kom nyheten om at flere ansatte ved en restaurant i Trondheim er i karantene etter å ha hatt besøk av en smittet gjest. To trinn ved en skole er også i karantene. Vi må være på vakt. Trøndelag har grønn farge på smittekartet nå, men smitteeksplosjonen rundt jul minner oss om hvor fort det kan endre seg.

Likevel mener vi skjenkereglene bør være opp til kommunene når smittetrykket i landet er så ujevnt fordelt som det er nå. Vi tror de fleste forstår og støtter nye og strenge retningslinjer for reiser mellom kommunene. Det gjør også vi. Det er også positivt at regelverket rundt karantene etter utenlandsopphold strammes inn.

Det siste året har folk og bedrifter flest gjort sitt ytterste for å følge lokale og nasjonale tiltak. Myndighetene har stort sett håndtert krisen på en tillitvekkende måte. Den tilliten kan utfordres hvis tiltakene treffer grovere enn strengt tatt nødvendig.