Takk til våre frivillige vaksinearbeidere

Vi hadde selvsagt ønsket oss at tilgangen til koronavaksiner var bedre, men selve vaksineringen går foreløpig smidig i Trøndelag. Maskineriet går friksjonsfritt takket være god planlegging av kommunen og ikke minst innsatsen til mange hundre frivillige. Dugnadsjobben de gjør er svært viktig og avgjørende for at flest mulig får vaksine på kortest mulig tid.

Det finnes mange tegn på at vi lever i en individorientert tid der egoismen blomstrer. Men parallellt lever frivilligheten, hver dag jobber tusenvis av nordmenn gratis i det godes tjeneste. Innsatsen tilsvarer 142 000 årsverk og årlig 78 milliarder kroner, ifølge SSBs beregning for 2018. Krisetida viser for alvor hvor avgjørende gratisinnsats er for fellesskapet. Ved vaksinestasjonen på Sluppen i Trondheim er det folk fra Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening, frivillighetssentraler, veteraner fra forsvaret og studenter ved NTNU som jobber gratis. De bistår helsepersonell, sørger for godt renhold og at innbyggerne som skal få sin første vaksinedose, effektivt loses gjennom systemet.

- Uten de frivillige hadde dette vært veldig vanskelig, om ikke umulig, å gjennomføre, sier sykepleier Janna Halsetrønning, som er koordinator for de frivillige ved vaksinestasjonen på Sluppen. Helge Garåsen, vaksinesjef i Trondheim kommune, bekrefter at tilgangen på frivillig personell er avgjørende for logistikken. De som har fått vaksine er også svært fornøyde over det sømløse opplegget, og enkelte har gitt ros på debattplass i Adresseavisen. Samtidig er et mange som er usikre på når de får første dose. De eldste har hatt trøbbel med å bestille vaksine digitalt, og ikke alle personer med underliggende sykdommer vet hvor de ligger an i løypa. Folk bør få den informasjonen de trenger fra fastlegen, slik at de får vaksine når de skal.

Så langt har 14,7 prosent av innbyggerne i Trøndelag fått sin første vaksinedose, totalt er over 96 000 doser satt. I februar hadde Trondheim mål om å vaksinere alle voksne innbyggere innen sankthans, men på grunn av forsinkede leveranser er utgangen av juli et mer realistisk mål. Til tross for vanskeligheter med utrullingen, er det godt å vite at vi har dugelige frivillige som sørger for god vaksinekapasitet. Erfaring og rutine er viktig for å få massevaksinasjonen til å foregå trygt og effektivt.