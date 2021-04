Trenger fortsatt hjelp til å skape fred

Utrolig at en tidligere justisminister kan foreslå å svekke prinsippet om likhet for loven

Norge og Nato vil i løpet av september i år trekke tilbake sine styrker på rundt hundre personer fra Afghanistan. I underkant av titusen nordmenn har deltatt i Isaf-styrken i det krigsherjede landet siden 2001 og ti nordmenn har mistet livet. Mange trøndere har gjort en innsats, og Norge har også i en periode stilt med flere F16 jagerfly. Når USA nå har bestemt å trekke seg ut, hadde heller ikke Norge noe valg. Beslutningen er derfor helt nødvendig

Men Norge og Nato forlater et skjørt land, der Taliban står sterkere enn på lenge. Det er derfor viktig at Norge og de øvrige landene ikke glemmer Afghanistan, men sørger for å hjelpe landet til å skape fred og bygge sivilsamfunnet videre. I flere internasjonale kriger hvor Norge og Nato har deltatt, har vi vært bedre forberedt på krigen enn freden etterpå. Det har vist seg at de landene vi skulle hjelpe, ofte ender i en dårligere forfatning enn før de fikk militær hjelp.

I september 2001 startet Nato-kampanjen «Operation Enduring Freedom» – operasjon varig fred – for å hindre at Afghanistan skulle bli arnested for terrorangrep mot vestlige land. Det har også vært et mål å bekjempe Taliban og al-Qaida etter terrorangrepet 9. september. De internasjonale styrkene skulle også sørge for å hindre overgrep mot sivilbefolkningen, ved å bidra til at landet fikk et demokratisk styre og evne til å forsvare og beskytte egen befolkning. Her har også norske spesialstyrker trent opp afghansk politi.

Natobidraget skulle skape varig fred i Afghanistan, men har ikke lyktes. Krigen har kostet over 40 000 sivile liv og rundt 8000 milliarder kroner for USA alene. Norges militære og humanitære innsats er anslått til rundt ti milliarder. Krigen i Afghanistan har riktignok gjort forholdene bedre på noen områder. Mange jenter har for eksempel fått utdanning. Landet står uansett foran store utfordringer med en svak regjering og et sterkt Taliban. Norge må derfor ikke glemme Afghanistan, selv om vi avslutter 20 års militær tilstedeværelse. Vi har fortsatt et ansvar for å støtte og bidra videre på andre områder.