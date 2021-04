«Søvnige» Biden har for alvor våknet

- Brua blir et skrekkens monument over Nye Veiers overkjøring av lokalbefolkningen

I dag har president Joe Biden styrt i hundre dager som USAs president. Forventningene til den aldrende Biden var ikke akkurat skyhøye på forhånd. Men 78-åringen har overrasket mange etter de første ukene i Det hvite hus. Han har gjort en bedre jobb enn mange hadde ventet. Det er likevel fraværet av ekspresident Donald Trumps daglige tvitring som er mest merkbar. Vi hører og leser ikke lenger om alle utspillene til en uberegnelig president. USA har på kort tid blitt mer «normalt». Det skal amerikanerne og verden for øvrig være glade for.

Og kanskje er nettopp undervurderingen av «sleepy» Biden en fordel for den nyvalgte presidenten. Flertallet av velgerne ønsket et mer normalt og forutsigbart USA. Så skulle det vise seg at Biden allerede før han ble innsatt som president, tok tak i oppgaven. Han startet umiddelbart jobben med å etablere en slagkraftig administrasjon og legge strategien for politikken videre. Det aller viktigste var å få USA på fote igjen. Det vil si få kontroll på pandemien, vaksinere befolkningen og sørge for at de mange millioner arbeidsledige hadde mat på bordet.

Med et marginalt flertall i Kongressen har Biden sikret flertall for tidenes krisepakke på 1900 milliarder dollar. Presidenten kunne også nylig skryte av at det er satt over 220 millioner vaksinedoser. Han sørget umiddelbart for å melde USA inn igjen i Parisavtalen og i Verdens helseorganisasjon. Mange hadde ventet at Biden ville konsentrere seg mest om hjemlig forhold det første året. USA har likevel vært tydelig overfor Kina når det gjelder handel, og presidenten har skjerpet kritikken mot blant andre Russland og Tyrkia. Forholdet til vestlige allierte er styrket, og samarbeidet med Nato er tettere enn under Trump.

Men oppgavene står fortsatt i kø nå som hvetebrødsdagene er over. Innvandringen ved grensen til Mexico øker ukontrollert. Omstillingen til grønne næringer og skape flere arbeidsplasser er krevende og vil ta tid. Biden har også store oppgaver foran seg med å redusere de enorme forskjellene i USA og splittelsen i befolkningen. De første hundre dagene viser en mer radikal Biden, som ønsker å reformere USA. Og ikke minst, vi slipper å ligge våkne om natta og lure på hva Trump finner på i dag.

