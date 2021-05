Torgkona tåler nok å bli flyttet noen meter

Sprengjobber for å få brua åpnet - her er byggesjefens håp

Saken oppdateres.

Torgkona, som fikk navnet Go’dagen av kunstneren som laget den, Tone Thiis Schjetne, har vært et kjært skue på Torvet siden 80-tallet. Kunstneren valgte selv å plassere henne foran Matzowgården, og der sto hun helt til arbeidet med det nye Torvet startet i 2017. Da ble statuen midlertidig plassert på Sverresborg folkemuseum.

Da Torvet åpnet i ny drakt for et år siden, skulle Torgkona egentlig vært tilbake. Men det oppsto en skarp konflikt mellom kommunen og Tone Thiis Schjetnes arvinger. De ble ikke enige om plasseringen. Kommunen ville flytte statuen noen meter, men arvingene holdt fast ved at den måtte tilbake til sin opprinnelige plass. Senere foreslo de også å plassere Torgkona inne på den åpne delen av Torvet.

I formannskapet i dag er det på tide å bli ferdig med denne konflikten. Kommunedirektøren foreslår to alternativ: Torgkona skal enten flyttes tolv meter fra sin opprinnelige plassering og settes foran Hornemannsgården. Eller den skal sette tilbake der den sto.

Det siste alternativet har en betydelig ulempe, for en restaurant driver i dag uteservering der Torgkona var plassert. Hvis hun skal tilbake dit, må uteserveringen stenge.

Vi mener politikerne bør følge kommunedirektørens anbefaling og plassere Torgkona foran Hornemannsgården. Der blir skulpturen like synlig som før, og det blir lett å studere henne på nært hold.

Vi er opptatt av at alle kunstverk skal behandles godt, ikke minst de som er i offentlig eie. Når en skulptur skal plasseres, må kommunen i størst mulig grad ta hensyn til det kunstneren ønsker. Men selv om Tone Thiis Schjetne ville at Go’dagen skulle stå foran Matzowgården, har restaurantdriften nå gjort det vanskelig. Kommunen bør legge til rette for mest mulig folkeliv på Torvet, og uteserveringene bidrar til det.

Torgkona var nok en bestemt kvinne med klare oppfatninger om hvor det var best å stå. Men Tone Thiis Schjetne framstiller henne som ei humørfylt dame som likte å omgås folk. Derfor tror vi hun vil trives utenfor Hornemannsgården. Der kan hun i årene framover hilse på folk på nært hold.