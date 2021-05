Må hindre full krig i Midtøsten

- Så for meg at hele bensinstasjonen skulle brenne ned

Saken oppdateres.

Den kraftige opptrappingen av konflikten i Midtøsten kan føre til full krig mellom Hamas og Israel. Som ofte før går det verst utover sivilbefolkningen. Rakettangrepene mot Israel og den kraftige israelske gjengjeldelsen mot Gaza har allerede ført til nærmere hundre drepte, de aller fleste palestinere, og flere enn ti barn. Angrepene fordømmes på det sterkeste, og verdenssamfunnet må nå kreve at partene innstiller rakettangrepene og roer ned konflikten. Det er viktig at FN og spesielt USA kommer på banen og bidrar til å få partene til forhandlingsbordet.

Den militante palestinske organisasjonen Hamas startet rakettangrepene mot Israel mandag denne uka. Israel har som ventet svart kraftig tilbake. Utenriksminister Ine Marie Søreide (H) advarer Israel mot overdreven maktbruk. Vi stiller oss bak den oppfordringen. Det er samtidig uakseptabelt at Hamas utsetter sivile israelere for angrep. Et slikt angrep rammer også egen befolkning i Gaza, der Hamas har styrt siden 2007. Palestinerne på Vestbredden og i Gaza er desperate og uten særlig håp. Mange palestinere i Øst-Jerusalem har også blitt fratatt hjemmene av israelske bosettere.

Historien har vist at denne konflikten ikke løses med vold. Det har vært gjort mange forsøk på få til en avtale i Midtøsten, blant annet gjennom en tostatsløsning. I de seinere årene, og med USAs velsignelse, har Israel ført en mer konfronterende og ekspansiv politikk i Midtøsten. Derfor er det også avgjørende at USA og president Joe Biden nå bidrar til å finne en løsning. Det blir langt fra enkelt, men alternativene er konflikt, undertrykking og i verste fall full krig, slik som i 2014.

Innenrikspolitiske forhold i Israel gjør ikke situasjonen lettere. Spesielt ikke med en korrupsjonstiltalt statsminister Benjamin Netanyahu som kan være tjent med å holde liv i konflikten. Spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten, Tor Wennesland, orienterte denne uka Sikkerhetsrådet i FN om situasjonen. USA har så langt kontaktet partene, men er foreløpig ikke villig til å legge mer press for å hindre at konflikten trappes ytterligere opp. Her må verdenssamfunnet, med USA i spissen, bidra til en snarlig slutt på volden.