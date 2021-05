Styr unna svart arbeid

Saken oppdateres.

Det er høysesong for oppussing og vedlikehold både inne og ute, og etterspørselen etter håndverkere er stor. For å spare penger, er det mange som dropper skatt og moms for arbeidet som blir gjort. Styr unna fristelsen. Svart arbeid er tyveri fra felleskassa og kan få konsekvenser både for oppdragsgiver og for den som gjør jobben.

Når privatpersoner og firmaer ikke betaler pliktige skatter og avgifter og betalingen ikke registreres på faktura, kalles det svart arbeid. Bankmannen Endre Jo Reite i Trondheim er en av dem som nylig fikk erfare at enkelte firmaer har svart arbeid som forretningsmodell. Han hadde lagt ut en liten oppussingsjobb på Mittanbud.no og presiserte i annonsen at jobben måtte utføres hvitt med faktura. Bedriften som tok oppdraget, var derimot svært lite lysten på å skrive ut faktura. Selv om Reite gjentok at svart arbeid var uaktuelt, holdt bedriften på sitt. Det endte opp med at han gjorde oppussingsjobben selv.

Ikke alle er like standhaftige som bankmannen og tenker "skitt, la gå for denne gangen". Andre handler i god tro. De blir kanskje presentert for et røverkjøp de ikke kan si nei til. Et røverkjøp i denne sammenhengen er som regel et røverkjøp. Men det skjønner du kanskje først når håndverkeren ber om forskuddsbetaling og utbetaling i kontanter. Svart virksomhet går utover seriøse firmaer som jobber hvitt. De seriøse må ta seg mer betalt og konkurrerer ikke på like vilkår når markedet flommer over av lurendreiere.

Arbeidslivskriminalitet fører til at samfunnet går glipp av milliarder av kroner som kunne ha gått til fellesskapet. Som forbruker kan det bli vanskelig med forsikringsordninger når du mangler kvittering og muligheten for garanti er begrenset. Du kan også bli ansvarlig for at tilbyderen unndrar skatt og moms. Arbeidstaker mister sikkerhet og trygderettigheter. Heldigvis er nordmenn mer negative til svart arbeid enn tidligere. Skatteetatens spørreundersøkelse i 2019 viste at 92 prosent konsekvent handler hvitt. Det er rekordmange. Snakker de sant, betyr det at folk flest har tiltro til den norske velferdsmodellen.

