Krafttak nå kan hindre stenging

Saken oppdateres.

På enkelte punkt gikk politikerne i formannskapet lenger enn kommunedirektøren og kommuneoverlegen hadde foreslått. Det setter vi pris på. De vedtok blant annet en sterk anbefaling om maksimalt fem, ikke ti, sosiale kontakter per uke. Vi mener innstrammingene var fornuftige, siden de gir håp om at vi fortere kan bli ferdige med den smittetoppen byen nå opplever.

Fornuftig var det også å justere andre punkt i forslaget fra kommunedirektøren, slik at det blant annet blir mulig å servere alkohol til publikummere som sitter på faste plasser på kulturarrangement. Å tillate en viss aktivitet innenfor breddeidretten mener vi også er riktig, så lenge det blir strammet kraftig inn på områder der det er potensiell smittefare.

17. mai ser ut til å være hovedårsaken til at smittetallene har gått i været i Trondheim de siste dagene. Mye smittespredning skjedde på enkelte utesteder den dagen, og det er derfor nødvendig at regelverket for utestedene nå blir strammet inn. I tillegg må kommunen føre enda strengere tilsyn, slik at vi slipper regelbrudd. I ettertid ser vi at kommunen gjorde en feilvurdering da de ikke hadde vektere ute på byen 17. mai.

De aller fleste utestedene i Trondheim og gjestene deres har vært nøye med smittevernet gjennom hele pandemien, og det er beklagelig at noen svært få unntak fører til at så mange blir rammet.

Nå håper vi alvoret i situasjonen går opp for alle og at de merker seg den krystallklare beskjeden fra ordfører Rita Ottervik (Ap): Hvis ikke smitten synker, vil vi få mye strengere tiltak i neste uke. Alle vil tilbake til en normal situasjon så fort som mulig, men hvis utviklingen går feil vei, risikerer vi i stedet at mange virksomheter blir stengt.

Smittevern er en vanskelig balansegang. Tiltakene skal hindre smittespredning, men de må ikke oppleves som urimelige. Formannskapet fant en god balansegang onsdag. Hvis alle er nøye med smittevernet, kan utviklingen gå rett vei.