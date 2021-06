Må unngå koronaforvirring

På balkongene sitter det nok beboere som gruer seg for hjemme-korona-sommer nummer to

Venstres Erling Moe sa til Adresseavisen tirsdag at kommunen informerte om smitteverntiltak på en måte som kunne forvirre folk. Han tenkte særlig på det som skjedde mandag, da kommunedirektøren holdt pressekonferanse et par timer før formannskapet skulle ta stilling til nye innstramminger.

Publikum kunne dermed få inntrykk av at det var kommunedirektørens forslag til innstramminger som skulle gjelde. Men formannskapet gjorde justeringer, slik at forskriften vi nå må leve med, er noe annerledes enn det administrasjonen foreslo.

Moe tok opp saken i formannskapsmøtet onsdag, og kommunedirektør Morten Wolden innrømmet at de ble for ivrige under mandagens pressekonferanse. Vi regner med at informasjonen blir mer gjennomtenkt i tida framover.

Det har ikke skjedd formelle feil i kommunens måte å informere på. Det er prisverdig at administrasjonen og de kommunale helsemyndighetene raskt forteller om smittesituasjonen og hvilke tiltak de foreslår. Stort sett har dette fungert godt. Det er en viktig del av det demokratiske systemet at publikum får vite hvilke forslag politikerne skal ta stilling til.

Men koronakrisen er svært spesiell. Folk får store mengder informasjon hver dag. De må forholde seg til både anbefalinger og regler, og vi har både et nasjonalt regelverk og ulike påbud fra kommune til kommune. Regler og anbefalinger kan bli endret fra uke til uke. Det er vanskelig nok som det er å henge med i svingene. Mandag førte kommunens informasjonsstrategi til flere misforståelser og flere runder med oppklaringer.

For at vi skal komme gjennom krisen på en best mulig måte, er det viktig at folk vet hvilke regler de skal følge. Derfor bør det ikke herske tvil om at det er politikerne som avgjør hvilke smitteverntiltak som gjelder, ikke administrasjonen.