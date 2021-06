Det haster med tiltak for å sikre tunnelen

Kan tjene over 40 millioner: Her er lagene som ligger i Europa-potten

Vi skal være glade for at det ikke har gått flere liv i Frøyatunnelen etter 21 år med kraftig økning i trafikken. Men det skyldes ikke godt vedlikehold og gode sikkerhetstiltak. En analyse fra Statens vegvesen viser at tunnelen mellom Frøya og Hitra er risikoutsatt, og at den har behov for omfattende tiltak for å tilfredsstille dagens sikkerhetsnivå. Fylkestinget i Trøndelag tar denne uka stilling til en kraftig oppgradering av Frøyatunnelen, og til hvordan folk skal komme seg i sikkerhet dersom det skjer en alvorlig ulykke. Vi forutsetter at det blir fortgang med å finne en trygg løsning for alle de som daglig er helt avhengige av denne forbindelsen.

Det var en milepæl for øysamfunnet da den 5,3 kilometer lange tunnelen gjorde Frøya «landfast» i 2000. Hvert døgn passerer det om lag 2500 kjøretøyer under fjorden, nesten én av fire er store lastebiler og trailere. Trafikken er tre ganger større enn tunnelen ble konstruert for. Det har ført til økt slitasje og større fare for ulykker. Det har da også vært flere utforkjøringer og møteulykker her de siste årene. At det ikke har gått flere liv eller oppstått alvorlige situasjoner inne i Frøyatunnelen, handler mer om flaks og tilfeldigheter.

Frøya og Hitra er på imponerende vis blitt et av regionens store vekstområder. Oppdrettsnæringen har gjort Frøya til en svært viktig lakseeksportør. Kommunen er helt avhengig av god og trygg kommunikasjon til fastlandet. I dag er det ingen alternativer dersom tunnelen blir stengt ved ulykker eller det gjennomføres større vedlikehold. Det er derfor forståelig at politikerne på Frøya krever utbedringer og en rømningstunnel raskt. Som storsamfunn må vi sørge for at folk også i distriktet kan reise trygt. Frøyatunnelen mangler i dag rømningsveier. Den er et høyrisikosamband på grunn av trafikkveksten, bratt stigning på 10 prosent og transport av farlig gods.

Flertallet i fylkestinget vil utsette saken om å bevilge over en halv milliard til utbedringer og sikring av tunnelen. De ønsker å avklare behovet for en rømningstunnel, der biler og folk kan evakuere ved alvorlig brann og stenging. Alternativet er at det bygges evakueringsrom. Vi tar ikke stilling til hva fylkeskommunen bør velge. Det viktigste er at Frøyatunnelen får en oppgradering som oppfyller tunnelforskriften og at frøyværingene har gode løsninger for å berge seg selv dersom ulykken er ute.