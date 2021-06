Må tåle «mas» og hard debatt

Viktig at vi får vite hvem som vil jobbe for fellesskapet

Saken oppdateres.

Stemninga er såpass tilspisset at enkelte politikere mener folk må roe ned gemyttene. Hets og sjikane er uakseptabelt, men folkevalgte må kunne håndtere tøft press og dårlig stemning når tiltakene er inngripende.

Etter at smitten på ny blomstret opp i Trondheim for et par uker siden, ble det nødvendig nærmest å stenge byen og innføre skjenkestopp. Det var mildt sagt ikke en populær avgjørelse, skal vi tro dem som roper høyt. Utelivsbransjen og NHO raste mot det de mente var urimelige tiltak som kunne bety nye runder med permitterte ansatte. Etter at det ble lettet på noen regler, er det derimot andre grupper som mener tiltakene ikke henger på greip. For eksempel er det foreldre som er kritiske til at elever går glipp av skoleavslutninger og at skolestartere ikke får tilvenning på skolen.

Tiltakene har ført til en bølge av henvendelser til sentrale trondheimspolitikere. Flere i formannskapet forteller at de aldri tidligere har fått så mange henvendelser fra så mange ulike aktører. Ikke alle er like diplomatiske og saklige. – Det er nesten helt på grensa til hva som oppleves OK, sa varaordfører Mona Berger (SV) fra talerstolen i formannskapet sist torsdag. Roar Aas, gruppeleder for Ap, opplever ikke pågangen som press og mener innspill er bra. Han er likevel kritisk til at noen «pisker opp stemninga». På spørsmål fra Adresseavisen peker han på festglade Bendik Rognes og NHO-direktør Tord Lien som aktører som kaster bensin på bålet.

Vi forstår at det er heftig å være ansvarlig lokalpolitiker for tida. De må tenke på helheten og innføre tiltak som balanserer mellom å åpne opp samfunnet og slå ned smitte. Det er umulig å tilfredsstille alle. Samtidig må de tåle høy temperatur i det offentlige ordskiftet når tiltakene påvirker lokalsamfunnet og folks liv i sterk grad. Så lenge innspillene er saklige, må de som sitter på makta tåle hard kritikk, krysspress og utålmodige innbyggere. Jo flere stemmer i debatten, jo bedre for beslutningene så lenge politikerne holder hodet kaldt.