Demokratiske verdier taper terreng

I Hongkong ble flere redaktører i en prodemokratisk avis arrestert. I Ungarn vedtok nasjonalforsamlingen en lov som diskriminerer landets homofile befolkning. Under et folkemøte i USA ble Donald Trump introdusert som landets «egentlige president».

Razziaen mot redaksjonslokalene i Hongkong torsdag viser hvordan den nye sikkerhetsloven truer pressefriheten i det delvis selvstyrte området. Noen uker tidligere kunngjorde myndighetene at de tradisjonsrike Tiananmen-markeringene i byen nå straffes med fem år i fengsel. Kina fester grepet om den tidligere britiske kolonien.

Også i Europa styrker antidemokratiske krefter seg. En fersk rapport fra Gøteborgs universitet viser at 33 av de 43 medlemslandene i Europarådet har opplevd en svekkelse av demokratiet de ti siste årene. Flere steder er rettighetene til minoriteter og regimekritikere truet. Ungarn anses ikke lenger som et fullverdig demokrati. Nå føyer landet seg også inn i rekken av østeuropeiske land som forbyr såkalt «promotering av homofili» overfor mindreårige. Loven innebærer blant annet et forbud mot undervisning og informasjon om seksuelle minoriteter. Menneskerettighetsaktivister frykter loven gjør det umulig å leve i et åpent homofilt forhold i landet.

Demokratiforskere slår også alarm om utviklingen i USA. Stormingen av Kongressbygningen i januar var en kraftig påminner om at heller ikke land med sterke demokratiske tradisjoner er immune mot krefter som vil undergrave demokratiet. Fortsatt hevder sentrale skikkelser i Det republikanske partiet at Joe Biden ikke er valgets rettmessige vinner. Under store folkemøter, senest i Wisconsin forrige lørdag, presenteres Trump som landets egentlige president.

Dialog er viktig, men Norge og andre demokratiske land må i større grad sette hardt mot hardt. Vi kan blant annet starte med å stille strengere krav til EØS-midlene våre. Normaliseringsavtalen med Kina må også under lupen. Den antidemokratiske utviklingen går ikke over av seg selv.