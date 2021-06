Fotballen må fortsatt legge press på Fifa

Saken oppdateres.

Det ble endelig avklart på søndagens ekstraordinære forbundsting. Presset på Qatar skal i stedet skje gjennom dialog og krav om forbedringer. Det er svært viktig at Fotballforbundet holder ord. Både prosessen rundt valg av arrangør og behandlingen av tusenvis av fremmedarbeidere, er skandaløs og skammelig.

Debatten om det kontroversielle fotballmesterskapet blusset opp på seinvinteren i år. Qatar har i mange år fått kritikk for menneskerettighetsbrudd og behandlingen av gjestearbeidere. I februar publiserte den britiske avisa The Guardian rapporter som bekrefter at minst 6750 arbeidsinnvandrere fra Sør-Asia har mistet livet siden starten på det enorme byggearbeidet foran VM. Og da er ikke arbeidere fra Afrika og Filippinene en gang medregnet. Prosessen som ga Qatar et mesterskap de aldri burde ha fått, er dessuten ledsaget av en rekke korrupsjonsanklager.

Det var Tromsø som først tok til orde for VM-boikott. Flere eliteserieklubber, Norsk Supporterallianse (NSA) og Raftostiftelsen sluttet seg til. Styret i Norges fotballforbund (NFF) og landets kretser har derimot vært boitkottmotstandere. På forbundstinget søndag fikk Fotballforbundet viljen sin: Det ble ikke flertall for boikott. En turbulent debatt har dermed fått sitt foreløpige punktum. Virkemiddelet skal i stedet være dialog og press.

Vi forventer at NFF holder trykk på det fotballpolitiske presset. Forbundet bør våge å kritisere både det internasjonale og europeiske fotballforbundene Fifa og Uefa. Kampen for menneskerettigheter og gode holdninger i fotballverdenen knytter seg til mer enn for eller i mot boikott. Nylig ble det åpnet etterforskning i forbindelse med at et homofobisk banner angivelig ble vist under EM-kampen mellom Ungarn og Portugal i helga. Uefa vurderte også å straffe med bot etter at tyske Manuel Neuer spilte med et kapteinsbind med regnbuefarger, men droppet etterforskning. Norge må være tydelig på at fotballen ikke skal forsøples av uryddige forhold, diskriminering og brudd på menneskerettigheter.

