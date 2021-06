Nå kan vi skape liv i egen by

Saken oppdateres.

Når Norge gradvis åpner etter pandemien, har vi igjen fått muligheten til å reise utenlands. Det setter vi pris på, og vi forstår at mange gjerne vil oppleve andre land, etter at det en lang periode har vært vanskelig og i mange tilfeller umulig.

Men det er fortsatt ikke fritt fram. Reiserådene til EØS-området og noen andre land blir riktignok opphevet fra 5. juli, men det vil være strenge regler på grensen, og det er fare for køer og lang ventetid.

Regjeringen anbefaler at vi fortsatt ferierer hjemme i Norge. Det er det tryggeste og mest forutsigbare.

I tillegg er Norges-ferie det beste for norske byer og lokalsamfunn. Kulturen, utelivet og reiselivet omkring i landet er blitt hardt rammet av pandemien, og det er i alles interesse at de kommer tilbake til vanlig aktivitet. Det er også en stor fordel for arbeidsplassene der vi bor at vi handler lokalt.

Hver enkelt kan bidra ved at vi i sommer benytter oss av tilbudene som finnes rundt oss. I sommer får vi en utmerket mulighet til å være turister i egne byer og regioner. I Trondheim er det for eksempel en rekke attraksjoner som vi tror mange av byens innbyggere ikke har fått med seg.

Når vi er på storbyferie i utlandet, besøker vi gjerne både museer og gallerier. Hvorfor ikke gjøre det samme i hjembyen? Mange andre kulturtilbud som nå skal i gang igjen, er avhengig av publikum.

I usikre tider har mange vært forsiktige med å bestille billetter til forskjellige arrangement. Nå har vi muligheten. Fortsatt må vi selvfølgelig følge en del smittevernregler, men vi kan delta i en rekke interessante aktiviteter de neste ukene.

Vi har fine opplevelser i vente, uten å reise langt. Å benytte seg av lokale tilbud vil dessuten være en fornøyelse ved at vi på den måten bidrar til livskraftige byer og lokalsamfunn de neste åra.

