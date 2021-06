Trenger et krafttak for psykisk helse

Gustav gikk ekstrem tur for sin syke kone. Til slutt ble det for farlig

Saken oppdateres.

NRK har på forsommeren hatt en rekke reportasjer om uakseptabel dyrevelferd i enkelte norske fjøs. Psykiske problemer er én av mange årsaker til dårlig dyrevelferd. Det ser vi tydelig i NRKs historie om Kåre Skogstad i Vestre Slidre.

Han var lenge en mønstergyldig melkebonde som fikk utmerkelser for god melk og som også holdt kurs i dyrevelferd. For en del år siden møtte han likevel så kraftig motgang i livet at han utviklet store psykiske problemer. Det førte til fryktelige forhold i fjøset, og flere kyr døde. I en svært sterk reportasje forteller Skogstad helt åpent om det som skjedde.

Han fortjener all mulig honnør for at han forteller om en så tung periode i sitt eget liv. Mange har mye å lære av det Skogstad var gjennom. Ikke bare bønder, men også andre som sliter med psykiske vanskeligheter, deres familie, venner og naboer. For å si det enkelt: Vi må bry oss mer om hverandre.

Skogstads historie handler ikke om behandlingen han fikk i helsevesenet, men etter en lengre periode hos psykolog ble han friskmeldt tidlig i 2019. Deretter startet de psykiske problemene for alvor. Historien er dermed en påminnelse om hvor viktig det er at de som har psykiske vanskeligheter, får hjelp tidlig og blir fulgt opp over lengre tid.

I mange år er det dessuten blitt påpekt at psykiatrien er for lavt prioritert. Opposisjonen på Stortinget fastslo i vinter at psykiatrien er i krise, etter mange år med nedbygging av antall sengeplasser.

Regjeringen innser at psykiatrien trenger et løft og har flere opptrappingsplaner. I det reviderte nasjonalbudsjettet for 2021 er det lagt inn 350 millioner kroner ekstra til psykisk helse. Men det er mye å ta igjen. I tillegg vil nok tiltakene under pandemien føre til at behovet for psykisk helsevern vil øke mer enn regjeringens planer legger opp til.