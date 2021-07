Bra at Facebook rydder opp

Takk til bonden Kåre for at han er så åpen

Facebook vil hindre at du blir påvirket av falske nyheter. Fram mot stortingsvalget i høst skal de derfor merke all politisk reklame som er kjøpt gjennom den sosiale plattformen. Uansett om merkinga er en PR-strategi eller ikke, er det bra at Facebook tar ansvar og gjør endringer som kan hindre spredning av desinformasjon.

I tillegg til å merke politisk reklame, vil også Facebook registrere alle som vil kjøpe annonser. Kundene må godkjennes ved at de sender inn dokumentasjon som bekrefter identiteten. Facebook skal også passe på at annonsene blir merka på en måte som gjør at publikum skjønner hvem avsenderen er.

Under det amerikanske valget i 2016 ble Facebook brukt til å spre falsk informasjon og nyheter. Russland hadde angivelig kjøpt tusenvis annonser som ble sett av 10 millioner amerikanere. Desinformasjonen skal ha påvirket valgresultatet. FB-grunnlegger Mark Zuckerberg beklaget at det sosiale mediet var innblandet.

Før presidentvalget i USA i fjor skapte politiske annonser i sosiale medier igjen massiv debatt. Twitter ville forby politisk reklame, med unntak av annonser som oppmuntret til valgdeltakelse. Facebook ville derimot ikke innføre forbud, heller ikke mot reklame som beviselig var «falsk, villedende og misvisende». Rett før valget gjorde Facebook likevel flere endringer. De slo blant annet ned på falske kontoer og poster, og merket innhold bedre slik at det kom tydeligere fram hvem som er avsender.

Å bli oppfattet som upålitelig er dårlig markedsføring. Det er ikke unaturlig at Facebook vil bli mer troverdige ved å gjøre plattformen mer sikker. Til NRK sier medieviter Gunn Enli ved Universitetet i Oslo at tiltaket fortrinnsvis er en symbolsk handling for å redde sitt eget skinn. – Denne kampanjen bærer preg av å være en reparasjonskampanje etter en ganske omfattende skandale i 2016, sier Enli. Men selv om tiltaket skal renvaske merkevaren, er det viktigere at Facebook griper inn mot manipulering og uheldig valgpåvirkning.