For dårlig forberedt på grensekø

Ellen har tatt over 350 kvadrat ved Bakke bru: - Må være blant Norges største

Her står Ove i grunne Gaula. Slik påvirker tørken laksefisket i Trøndelag

Kvinner betaler en urimelig høy pris for å få barn

Elsparkesyklist kjørte nesten på politimann - så ble saken enda verre for mannen

Forvirring og kø. Var vi for dårlig forberedt på grensa?

Takk til bonden Kåre for at han er så åpen

Pressen sender et tydelig signal til Kina. Regjeringen må komme etter

Bra at Facebook rydder opp

Forvirring og kø. Var vi for dårlig forberedt på grensa?

Saken oppdateres.

Nå er det mulig å vende hjem fra grønne land eller områder uten å bli satt i karantene. Men mange har tydeligvis fått inntrykk av at det er mye lettere å reise enn det i realiteten er.

Adresseavisens reportasje denne uka viser for eksempel at trøndere som reiser over grensa ved Storlien, må regne med lang ventetid når de kommer tilbake. Vi er slett ikke tilbake til normale tilstander. Bare de som har gyldig koronasertifikat, slipper å registrere seg og teste seg når de kommer hjem, og noen har stått i kø på Storlien i opptil fire timer.

En av dem vi snakket med, mente teststasjonen var underbemannet og at de ikke var forberedt på det store innrykket. Folk i Heimevernet, som hjelper til med å organisere trafikken, sa også at den lange køen for å teste seg ikke var forsvarlig med tanke på smittevern.

LES OGSÅ: En rekke regioner i Sverige blir grønne

Kommuneoverlege Leif Edvard Vonen i Meråker sier at de ikke har muligheter for å prioritere teststasjonen ved grensa foran viktigere oppgaver. Det forstår vi. Ansvaret ligger et annet sted. Svært lang ventetid ved flere norske grenseoverganger tyder på at helsemyndighetene ikke har forberedt den nye reisesituasjonen godt nok.

LES OGSÅ: Ber folk reise om natta for å unngå kø

Det beste er riktignok at flest mulig holder seg i Norge og tar ferien i nærområdene. Fortsatt er det stor fare for smitte fra utandet, og vi må godta begrensninger, også når vi kommer fra grønne land. Lang ventetid skaper likevel irritasjon, og køene fører til problemer for nødvendig varetransport.

Mange synes også det er vanskelig å finne god informasjon. - Det kan være vanskelig å sette seg inn i reglene. Vi i politiet må også lese oss opp, sier politiet på Værnes, som også er ansvarlig for grensestasjonen ved Storlien.

Det er håp om at reiselivet gradvis blir mer normalt framover. I god tid før det kommer flere lettelser, må myndighetene tenke gjennom hvordan de informerer og disponerer mannskaper.