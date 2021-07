Avleggs bikinitvang i idretten

Forvirring og kø. Var vi for dårlig forberedt på grensa?

Saken oppdateres.

Under EM i sandhåndball ønsket det norske laget å demonstrere mot regelen om å spille i bikinitruse. De ville spille i shorts i stedet. Men etter trusler om å bli utestengt, ble kvinnene tvunget til å følge den strenge kleskoden. Nok en gang ser vi et trist eksempel på at likestillingsarbeidet ikke har kommet langt nok i deler av idretten.

Bruken av små bikinitruser i sandidrett har lenge vært et omstridt tema, og de norske sandhåndballkvinnene har i en årrekke vært kritiske til det strenge regelverket. I det pågående europamesterskapet ville de derfor bruke shorts i form av lårlange tights. I forkant hadde de søkt om å få bruke shorts, men rett før første kamp mot Ungarn måtte de snu, melder NRK. De ble først truet med bøter på om lag 50 000 kroner, og i tillegg renter for hver kamp. Laget var villig til å ta straffen, og fikk full støtte fra Norges Håndballforbund (NHF). Men da de fikk beskjed om at laget i praksis kunne bli utestengt, droppet de demonstrasjonen. – EM er viktig for oss, vi skal kvalifisere oss til VM. Da vi ble truet med å bli disket, turte vi ikke, sier trondhjemmer og kaptein Katinka Haltvik til NRK.

Etter press fra NHF jobber riktignok Det europeiske håndballforbundet med nye draktregler som gjør at bikinitvangen kan bli opphevet. Men det er nedslående at det må ta mange år før reglene blir endret. At kvinner må spille i sports-BH og ei truse som er maksimalt 10 cm i sidene, er pinlig gammeldags. Menn kan derimot ha shorts og singlet.

Draktregelen føyer seg dessverre inn i rekken av eksempler på manglende likestilling i internasjonal idrett. De har kjempet for det lenge, men første i år fikk kvinner hoppe i stor bakke i VM. Men FIS har utrolig nok bestemt at de ikke får delta i skiflyging neste sesong. Fotballen har også en vei å gå. Da Ada Hegerberg ble den første kvinnelige fotballspilleren som fikk den prestisjetunge Gullballen i 2018, ble hun bedt om å twerke (riste på rumpa). Hegerberg avviste oppfordringen kontant. Eksemplene viser at det fortsatt er konservative krefter i idretten, enten det gjelder bekledning, idrettsgren eller forventninger til «kvinnelig adferd».