Massevelt burde vært unngått

Ber alle over 18 år ta kontakt for vaksinering

Det ble bare verre for KrF og Venstre etter at Frp gikk ut av regjering

Disse to gråhårede herrene gir seg ikke i kampen for Ladehammeren

Saken oppdateres.

28 syklister fra veldedighetsprosjektet Team Rynkeby passerte over Beitstadsundbrua mellom Malm og Steinkjer fredag ettermiddag. De som lå foran, satte fast hjulene i overgangen mellom veibanen og brua. Rundt 12 personer veltet. Åtte av dem ble skadet, og én ble sendt med luftambulanse til St. Olavs hospital.

Ulykken viser at overgangen fra veibanen til brua under visse forhold er trafikkfarlig. Det burde blitt oppdaget allerede før brua ble åpnet, og problemet burde i hvert fall blitt rettet opp da det oppsto en liknende ulykke på samme sted i august i fjor.

Trøndelag fylkeskommune, som har ansvaret for brua på fylkesvei 17, har sendt mediene en tydelig beklagelse og sier at de tar slike ulykker svært alvorlig. De har også gitt en grundig, teknisk forklaring på hvorfor brua var ei trafikkfelle for syklister denne dagen. Det handler om at alle bruer må ha en fuge mellom veien og brua som kan ta opp i seg store bevegelser.

LES OGSÅ: Fylkeskommunen vil støtte Barnekreftforeningen

Vi forstår at slike overganger kan være vanskelige å konstruere, men alle bruer skal være trygge å ferdes på for alle. De ansvarlige må forsikre seg om det før bruer blir åpnet for trafikk.

Beitstadsundbrua har riktignok en passasje på hver side for dem som sykler og går. Men den er bare én og en halv meter bred, og i dette tilfellet kom det ei stor gruppe syklister med smale dekk. De fikk ikke noe klart forvarsel om at det var farlig å sykle over selve brua.

Fylkeskommunen opplyser at de etter ulykken samme sted i fjor har vurdert ulike løsninger for å gjøre brua sikker for syklister. De har hatt et år på seg for å finne en slik løsning. Det tyder på at denne oppgaven ikke har vært høyt nok prioritert. Vi regner med ulykken fungerer som en advarsel til veimyndighetene og at eventuelle andre trafikkfeller av samme type blir fjernet så raskt som mulig.