Abid Raja har lært noe viktig

OL over før det startet for Gøran Johannessen

Saken oppdateres.

- Jeg var ikke godt bevandret på kulturfeltet da jeg ble minister, innrømmet kulturminister Abid Raja (V) i «Politisk kvarter» på NRK tirsdag morgen. Men han har lært mye om kulturøkonomi i det siste.

Han fikk blant annet en a-ha-opplevelse da han oppdaget at hvis kulturutøvere får ekstra med penger, bruker de pengene på å perfeksjonere kunsten. Advokater derimot, den yrkesgruppa Raja kjenner best, bruker heller de ekstra pengene på å ta med familien til Maldivene eller oppgradere bilen, fortalte han.

Pengene er viktige - og ekstra viktige under en pandemi som over natta fratok mange kulturarbeidere livsgrunnlaget. Politikere som Raja forstår at penger er viktig. Det ser ut til å være vanskeligere å få dem til å innse at kulturen trenger gode livsvilkår av hensyn til samfunnet.

Kunsten og kulturen kan gi oss vakre opplevelser, avkobling og underholdning, noe som har stor verdi i seg selv. At kulturen beriker livet, er en svulstighet, men det er ingen tvil om at det stemmer.

Enda viktigere er det at mange kulturuttrykk griper inn i samfunnsdebatten og gir oss nye impulser. Kunstnerne ligger ofte i forkant av utviklingen og fanger opp nye tendenser før de fleste andre. Ett eksempel er Henrik Ibsen og betydningen «Et dukkehjem» har hatt for likestillingen.

Ikke minst i Trøndelag får vi nå oppleve at kulturens innhold betyr mye for samfunnet. Både Olsokdagene på Stiklestad og Olavsfest har rettferdighet som hovedtema, og vi kan få bedre innsikt i hva begrepet betyr.

Temaet er allmenngyldig også i musikkteatret «Elden» på Røros. Forestillingene som starter neste uke, vil gi oss innsikt i krigens lidelser. Handlingen foregår på 1700-tallet, men er alltid aktuell: «I detta krig, i alla krig, för vem ger dom sina liv?»

LES OGSÅ: Det blir musikkteater på Røros, uansett

I stedet for å dra til Maldivene, bruker kunstnerne pengene på å gi oss sterkere og bedre opplevelser. Det kan vi alle være glade for, og det er viktig at også kulturministeren forstår det.