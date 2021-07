Trøndelag setter valget på spissen

Hva er et akseptabelt tap for deg, Rotevatn?

Både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg har valgt å starte valgkampen i Trøndelag. De to statsministerkandidatene vil nærmest «skygge» hverandre rundt om i fylket før de til slutt møtes til debatt foran Vestfronten av Nidarosdomen på fredag.

Det er en fjær i hatten for det politiske Trøndelag at både Arbeiderpartiet og Høyre drar i gang sine respektive valgkamper midt i Norge. Det er neppe tilfeldig. Trøndelag illustrerer godt posisjonene foran årets stortingsvalg: Et Høyre som kjemper for å beholde regjeringsmakten, et Arbeiderparti som må gjenerobre tapt mark og et Senterparti i framgang.

I vår region kommer dette tydeligst til uttrykk i det gamle Nord-Trøndelag, der det gamle Ap-hegemoniet står for fall. Målinger viser at Sp er klart større. Partiets vekst utfordrer Ap og Høyre på ulike måter. For Støre blir det viktig å sikre Aps posisjon som største rødgrønne parti. For Solberg er Sp det største hinderet for å kunne fortsette som statsminister. Det er nettopp Sp som i størst grad har forsynt seg av velgere som tidligere stemte borgerlig.

Med andre ord, den statsministerkandidaten som finner nøklene til suksess i Trøndelag, har langt på vei også funnet oppskriften for valgseier nasjonalt.

Ap-lederen starter trøndelagsbesøket på Støre gård i Skogn, der hans tippoldefar vokste opp. Gården ligger i sentrum av et valgdistrikt Ap tradisjonelt har hatt jerngrep om, men hvor Sp nå har over 40 prosent oppslutning på målingene.

Støres håp er at striden rundt Trond Giske og maktkampene i Trøndelag Ap ikke lenger skygger over partiets politikk, at det ligger til rette for en ny giv i den gamle bastionen.

Statsminister Solberg er i Trøndelag for å åpne Olavfestdagene, og innleder samtidig partiets valgkamp. Hennes budskap til trønderske velgere er at Høyre og en borgerlig regjering er best skikket til å skape nye jobber og sikre grunnlaget for velferdsstaten.

Ap og Høyre risikerer å miste mandater i Trøndelag. Også det er en illustrasjon på utfordringene de to statsministerkandidatene står overfor i valgkampen. Begge trenger sårt å komme på offensiven.

