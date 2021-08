Vaksinene må fordeles bedre

Staten tar regningen for hurtigtester for studentene

Saken oppdateres.





Det er pinlig for det internasjonale samarbeidet generelt og for de rikeste landene spesielt at koronavaksinene så langt er svært skjevt fordelt på verdensbasis. At de rikeste landene har fått over 80 prosent av vaksinene, krever flere umiddelbare tiltak for vaksinering av befolkningen i fattige land. Ett av disse tiltakene bør være at land som har vaksinert en stor del av befolkningen med to doser, venter med en tredje dose til også en betydelig andel av verdens fattigste har fått tilgang til vaksine.

Ifølge BBC er fortsatt under to prosent av befolkningen i Afrika fullvaksinerte, selv om tilgangen på vaksiner har tatt seg noe opp de siste ukene, etter at internasjonale organisasjoner slo alarm tidligere i sommer. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt om midlertidig stans i distribusjon og planlegging av tredje vaksinedose etter at land som Israel, Ungarn, Tyskland, Frankrike og Storbritannia har gått i den retning.

Mer internasjonal solidaritet i fordeling av vaksiner vil bidra i kampen mot viruset også i land som har vaksinert en stor del av befolkningen. Som vi tidligere har skrevet har dette viruset understreket at verden henger sammen. Spredning og mutasjoner krever samarbeid på tvers av landegrenser og kontinent. Derfor er det først når de fleste er beskyttet at alle kan være tryggere.

I skjæringspunktet mellom internasjonal handel og bekjempelse av en pandemi som alt har tatt millioner av liv, er det forstemmende at land med egen legemiddelindustri har blokkert forslag fra fattige land om å la utviklingsland med medisinindustri få tilgang til å produsere vaksiner til eget bruk.

Pandemien har vist at det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax, som Norge deltar i, ikke er kraftfullt nok til å sørge for tilstrekkelig tilgang på eller rettferdig fordeling av vaksiner i global målestokk. Det er forståelig at alle land gjør hva de kan for å sikre sine innbyggere best mulig. Begrenset tilgang gjør at rike land står først i køa. Folkehelseinstituttet har foreløpig ikke en plan om en tredje dose i Norge. Før vi kommer dit, bør mest mulig av tilgjengelig vaksine gå til dem som fortsatt venter på første stikk.