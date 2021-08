Terskelen for å være med på nye militære operasjoner må bli høyere

Saken oppdateres.

Det tok Taliban litt over en uke å beseire den vestligstøttede regjeringen og dens sikkerhetsstyrke, som på papiret skulle telle over 300 000 soldater.

I helga fikk vi se opprørende bilder fra flyplassen i Kabul i Afghanistan, der tusenvis av mennesker strømmet ut på rullebanen i et fortvilt forsøk på å rømme landet. Bildene kan minne om den ydmykende amerikanske evakueringen fra Saigon i Vietnam i 1975.

Den militære intervensjonen i Afghanistan kom som et svar på terrorangrepene i USA 11. september 2001. Nato-aksjonen «Enduring Freedom» – operasjon varig fred – skulle bekjempe Taliban-regimet og al-Qaida og forhindre at Afghanistan skulle bli et arnested for terror mot vestlige land.

Afghanistan-ekspert Kristian Berg Harpviken ved Institutt for fredsforskning fastslår at «Enduring freedom» verken lykkes med å bekjempe terror, å nedkjempe Taliban, å bygge afghanske sikkerhetsstyrker eller med den militære uttrekningen.

Også Norge har deltatt aktivt i Nato-kampanjen. Nærmere 10 000 soldater har tjenestegjort i landet. Ti av dem mistet livet. Vi har brukt 20 milliarder kroner på både det militære engasjementet og på sivil bistand i Afghanistan. Selv om de norske soldatene gjorde en samvittighetsfull jobb, konkluderte Godal-utvalget som i 2016 evaluerte Norges innsats med at kun ett av målene med operasjonen var innfridd: Å være en god alliert til USA.

Statsminister Erna Solberg erkjente på NRK Dagsrevyen søndag at det ikke lar seg gjøre å bruke militær makt til å skape demokrati og fredelige løsninger uten at de som er i landet er med på det. Utenlandske styrker klarer ikke å gjøre annet enn å holde fortet, fastslo hun.

Erkjennelsen må få konsekvenser for norsk sikkerhets- og utenrikspolitikk. Lærdom fra Afghanistan, Libya og Irak tilsier at demokrati bare kan bygges innenfra. Terskelen for å være med på nye militære intervensjoner må bli langt høyere.