Testingen var for dårlig planlagt

Over 90 kunstnere trår til under ny trondheimsfestival denne helga

Det gjelder i hvert fall i Trondheim. Testkapasiteten de siste dagene har vært altfor liten, og det har oppstått lange køer. Etter det rekordhøye smittetallet torsdag får kommunen en svært viktig jobb med å teste mange flere de neste dagene. Først fredag fikk vi vite hvordan det skal foregå.

- Vi fikk for dårlig tid, sa kommunedirektør Morten Wolden under en pressekonferanse fredag. Det har han rett i, men selv om koronaviruset er uforutsigelig, burde både nasjonale og lokale helsemyndigheter forberedt seg bedre på at smittetallene kunne øke kraftig når samfunnet kom i gang igjen.

I tillegg visste vi fra før at testbehovet ville øke i høst, siden det lenge har vært bestemt at skoleelevene heller skal testes enn å bli plassert i karantene.

Etter hvert som svært mange over 18 år er vaksinerte, er faren for alvorlig sykdom mye mindre enn tidligere. Men det er fortsatt viktig å holde oversikt over smitten, ikke minst fordi helsevesenet er opptatt med utstrakt vaksinering. Det er nå ekstra viktig å vaksinere flere yngre, siden nesten all den nye smitten i Trondheim sprer seg blant folk i 20-åra.

Utallige helsearbeidere i Trondheim og ellers i landet har gjort en strålende innsats under pandemien. De blir viktige også de neste dagene, når Trondheim kjører doble skift på teststasjonene. I tillegg setter kommunen i gang en ordning med at folk kan teste seg hjemme. Kunne dette blitt planlagt tidligere?

De nasjonale helsemyndighetene ga fredag beskjed om at kommunene fra nå av skal prioritere vaksineringen øverst. På andreplass på prioriteringslista kommer testing og deretter smittesporing. Smittesporingen skal gjøres mer effektivt for å gi bedre kapasitet til testing.

De nye prioriteringene virker fornuftige, men de kommer på plass først etter flere dager med svært høy smitte. Det er i seneste laget.