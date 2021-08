Fellesskapet bidro til seieren

Saken oppdateres.

Søndag natt tok roeren Birgit Skarstein en suveren seier i finalen i Tokyo. Dermed vant hun sitt første gull i Paralympics. Den allsidige 32-åringen fra Levanger har med rette fått mye oppmerksomhet. Det har også ført til at hun har fått fram et viktig budskap: Du har størst mulighet til å vinne hvis du samarbeider med andre. Som samfunn bør vi ta til oss budskapet. Ved å legge til rette for at alle kan delta aktivt i samfunnslivet, står vi sterkere.

Både før og etter finalen har Birgit Skarstein hele tiden snakket om et «vi». Selv om det er hun som har prestert til gull, påpeker hun at hun hun ikke hadde vunnet uten treneren og lagkameratene. Det høres ut som en opplagt klisjé, men Skarstein innså dette allerede som deltaker i tv-programmet «Ingen grenser» for 12 år siden. Målet for laget, der alle hadde nedsatt funksjonsevne, var å komme seg tvers over Norge og opp på Snøhetta. For selvstendige og ressurssterke Skarstein tok det lang tid underveis å innse at hun måtte ta imot hjelp fra andre for å lykkes.

Som samfunn bør vi tenke mer som et lag. Mennesker med ulike funksjonshemninger er en ressurs, men de er ikke godt nok inkludert i alle deler av samfunnslivet. Bare 40 prosent er i arbeid. For funksjonsfriske er andelen drøyt 73 prosent. Over 100 000 med funksjonsnedsettelser ønsker jobb, men får det ikke. En analyse fra i fjor viser at sju av ti opplever at ulike nettløsninger ikke er godt nok tilrettelagt. Er du blind eller har dårlig førlighet, kan det være at IKT-systmer på jobb hindrer deg fra å være mest mulig produktiv. Tilretteleggingen i bygninger og i offentlige rom er fortsatt ikke god nok. Menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne fortjener også et sterkere vern. Et flertall på Stortinget har to ganger sagt nei til å ta FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter inn den norske menneskerettsloven.

Skal nivået på velferden i Norge holdes ved like, er vi avhengig av høy yrkesdeltakelse og engasjement fra alle. Både hver enkelt og samfunnet har mye å vinne på at vi tilrettelegger bedre for at flest mulig kan delta.