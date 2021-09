Takk for en god valgkamp

Thomas (33): - Når damer på 27 sutrer over at de har vært singel i fem år, tenker jeg – kødder du?

Vi har vært gjennom en valgkamp som har vist at det norske demokratiet fortsatt er ved god helse. Temperaturen har tidvis vært høy, og det skal den være når partiene kjemper om velgernes oppmerksomhet. Hvis de skal nå fram, må politikerne skape engasjement. Men de bør heller ikke forenkle sammensatte problemer altfor mye. Vi synes de har klart denne balansegangen godt under årets valgkamp.

Flere sentrale politikere, som statsminister Erna Solberg (H) og hennes hovedmotstander Jonas Gahr Støre (Ap), har også vist at det er mulig å ha stor gjensidig respekt, selv om man er svært uenig. Politikere fra partier som står langt fra hverandre, har ofte et godt forhold seg imellom når kameraene er slått av.

Den norske valgkampen har heldigvis vært helt annerledes enn det lurvelevenet vi opplevde da Donald Trump og Joe Biden sloss om å bli president i USA i fjor. Den amerikanske valgkampen viste at folket er dypt splittet. Splittelsen er ikke blitt mindre og gir USA et stort problem.

Også i Norge ser vi tendenser til mer polarisering, men de som skjeller ut hverandre på sosiale medier, er likevel et lite mindretall. I det store og hele er Norge et harmonisk samfunn. Det er en styrke for det norske demokratiet at både politikerne og vi andre kan være svært uenige, uten å bli uvenner.

Avsløringer om politikere som har utnyttet ordningene med pendlerbolig og etterlønn har minnet oss om at politikerne av og til kan opptre kritikkverdig. Det svekker tilliten til dem. Samtidig er det betryggende at slike saker ofte blir avslørt.

Uansett setter vi pris på å leve i et land der det for eksempel er helt naturlig at Sivert Bjørnstad (Frp) tilbyr Ask Ibsen Lindal (MDG) skyss i bensinbilen sin når de skal på samme debattmøte.

Godt valg.