Vi må fortsatt minnes Obiora

Obiora-saken er blitt trukket fram med jevne mellomrom i flere år, blant annet i forbindelse med drapet på George Floyd og Black Lives Matter-bevegelsen. Selve saken er etterforsket og henlagt, og vi skal være forsiktige med å trekke sammenlikninger.

Rettsmedisinerne gikk samtidig langt i å fastslå at Obiora sdannsynligvis døde på grunn av at politiet først tok et halsgrep på ham og deretter la ham i mageleie. Sivilombudet kom i 2010 med sterk kritikk av Politidirektoratet og Politihøgskolen. De mente bruken av mageleie under pågripelsen var et brudd på menneskerettene. Ombudet skrev i en uttalelse at mageleie er en helsemessig risiko og at «det er vanskelig å forstå at dette ikke har vært fanget opp i årene før Eugene Ejike Obioras død».

Saken førte til endringer både i politiets arrestasjonsteknikk og i politiopplæringen, men mye tyder altså på at feil praksis hadde pågått i mange år.

Pågripelsen av Obiora førte også til mistanker om rasisme. Daværende Sør-Trøndelag politidistrikt fortjener honnør for at de tok problemet på alvor og bestilte en rapport fra NTNU om etikk og etnisk diskriminering i politiet. Rapporten ga nedslående resultater og konkluderte med at diskriminering og rasisme forekom.

Politiledelsen sier de arbeidet aktivt med å følge opp problemene, men i 2018 fortalte advokatfullmektig Awon Amidu til Adresseavisen at han gang på gang ble stoppet av politiet i Trondheim når han var ute og kjørte bil. Han anmeldte politiet, men Spesialenheten henla saken.

To år senere, da han var blitt stoppet av politiet ti ganger på fem år, klaget Amidu politiet inn for Diskrimineringsnemnda. De konkludert i vår med at «Trøndelag politidistrikt diskriminerer Awon Amidu på grunn av etnisitet».

Det viser at politiet fortsatt må ta slike saker på stort alvor. Bare mistanken om at det forekommer rasisme og diskriminering, svekker tilliten til en etat som er helt avhengig av nettopp tillit.