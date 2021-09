Endelig åpner landet

Trønderen Sander (20) med i høstens «Ex on the Beach»

Saken oppdateres.

I morgen gjenåpnes Norge. Vi kan med god grunn vi kan feire at samfunnet nærmest blir slik det var før koronapandemien snudde det meste på hodet. Selv om vi selvsagt skulle ha vært krisa foruten - det er mange som er rammet hardt - har den også vært en øyeåpner. Vi har sett tydeligere hvor mange yrkesgrupper som gjør en viktig jobb for fellesskapet. Vi har også blitt mer klar over hvor viktig frivilligheten er.

Smitten er relativt lav og vi har kommet langt i vaksineringen. Over 90 prosent av befolkningen over 18 år har nå fått minst én vaksinedose. 83 prosent er fullvaksinert. I dag kom den endelige beskjeden fra regjeringa om at de fleste koronatiltakene fjernes eller mykes opp fra lørdag ettermiddag. Det var en riktig avgjørelse å åpne nå. Énmetersregelen forsvinner, konsertarrangører kan drive som før, tribunene og restaurantene kan fylles og det blir enklere å reise og krysse landegrensa. I tillegg velger regjeringen å videreføre støtteordningene for idretten og frivilligheten ut året.

Det er gode nyheter for økonomien og arbeidslivet. For mange bransjer har det siste halvannet året vært ei tøff tid med mange permitteringer. Alt fra sykehjemsansatte og lærere til butikkmedarbeidere og Nav-rådgivere har hatt strie arbeidsdager med stadige omstillinger. Sårbare grupper har betalt en høy pris for et lukket samfunn. Samtidig har det vært et lyspunkt å se samholdet og gratisinnsatsen. Frivillige sitter i den andre enden av ulike hjelpetelefoner. De har vært en viktig støtte for både barn og voksne som har slitt psykisk i den vanskelige tida. Uten frivillige hadde heller ikke vaksineringen blitt gjennomført så effektivt. Kommunedirektøren i Trondheim har tidligere uttalt at kommunen har vært helt avhengig av frivillige på vaksinestasjonen.

Samholdet og erfaringer bør vi ta med oss videre. Andre ting må vi kvitte oss med. Siden pandemien kom, har vi blitt vant til at myndighetene detaljstyrer alt fra hvilke bedrifter som kan holde åpent til hvor mange gjester vi kan ha i egne hjem. Det er en fare for at vi i neste, store krise er for kjappe til å godta inngripende tiltak fra staten. Her må den demokratiske beredskapen vekkes og styrkes.