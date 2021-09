Viktig og god utenriksjournalistikk

Drømmer du om høst på hytta? Her finner du 18 hytter til under millionen

Unge kvinner feiret skoleavslutning i en landsby i Afghanistan nylig. En ung student og en kjent forfatter holdt tale om likestilling. Det førte til at talibansoldater grep inn, stoppet seremonien og pågrep forfatteren. Alt mens NRK dokumenterte episoden. Noen dager seinere intervjuet NRKs korrespondent i landet, Yama Wolasmal, en talibanleder. Han fikk Taliban til å beklage behandlingen de kvinnelige elevene hadde fått. Dette viser hvor viktig det er at NRK og andre norske medier satser på å være til stede med reportere rundt om i verden.

De kritiske spørsmålene Wolasmal stiller Taliban og andre i Afghanistan, gir oss ny og viktig kunnskap og forståelse for kompliserte spørsmål. Det viser den viktige rollen kritiske medier har. Selv om internasjonale medier dekker denne og andre konflikter tett, mener vi det er av stor betydning at nasjonale øyne og ører er ute og rapporterer til et norsk publikum. Da er det ekstra viktig at vår allmennkringkaster og de største mediene fortsatt satser på å ha journalister rundt om i verden.

I en tid da stadig flere hendelser i verdens avkroker overlates til sosiale medier og tilfeldige øyeskildringer, er det helt nødvendig at mediene er på stedet – med journalister som kjenner kulturen og behersker språket. Tidligere Russland-korrespondent, Hans-Wilhelm Steinfeld, hadde neppe blitt fortrolig med daværende president Mikhail Gorbatsjov om han ikke hadde snakket russisk.

Enkelte politikere i Norge har stilt spørsmål om NRK som allmennkringkaster. Vi mener det er viktig at vi har en seriøs og uavhengig aktør som NRK, som satser tungt på utenriksjournalistikk. Flere andre medier, som Aftenposten, bidrar med innsidekunnskap om forhold, for eksempel fra IS-leire i Syria og Irak. Verden har kommet nærmere oss enn noensinne, blant annet gjennom digitaliseringen, men paradoksalt nok har det kanskje gjort oss mer opptatt av oss selv og mindre av verden vi er så avhengig av. Dette legger et stort ansvar på mediene om å bringe verden nærmere ved å være der det faktisk skjer.

