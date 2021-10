Leder sitt eget land inn i krise

Valgfrihet for foreldre er et gode som må bevares

«En modig pris til en modig mann», skrev Adresseavisen på lederplass da den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed ble tildelt Nobels fredspris i 2019. Han ble ikke den verdige vinneren vi hadde håpet på. Ahmed blir beskyldt for å hindre nødhjelp i den sultrammede Tigray-regionen, og nå pines hans eget folk til døde.

Sultalarmen i Tigray gikk for flere måneder siden. Likevel har svært lite av nødhjelpen kommet fram til regionen nord i Etiopia som er rammet av borgerkrig. Matlagrene gikk tomme i august, og nå antas det at hele 90 prosent av befolkningen på 5,2 millioner har behov for hjelp. Vi har lenge sett grusomme bilder av avmagrede barn. Sykehusansatte fortviler over at de verken kan gi mat eller medisiner til underernærte barn.

Det er ekstra fortvilende at hungersnøden er menneskeskapt. Den tigrayanske frigjøringshæren (TPLF) gjenerobret makten i området i sommer. FN mener hungersnøden skyldes at regjeringen bevisst har blokkert nødhjelp i et forsøk på å ramme TPLF. Det er rapportert at regjeringsstyrkene ødela livsviktige avlinger da de rykket inn i Tigray. Regjeringsstyrkene får også militær støtte fra nabolandet Eritrea. Statsminister Abiy Ahmed skal ha taklet anklagene fra FN dårlig, og har svart med å utvise sju sentrale FN-ansatte fra landet. Han hevder også at FN-ansatte har støttet TPLF. FN mener Etiopia ikke har noen rett til å kaste ut FN-toppene, og Norge har bedt Ahmed om å gjøre om på beslutningen.

Ahmed fikk Nobels fredspris for arbeidet han har gjort for å skape fred mellom Etiopia og Eritrea. Adresseavisen støttet tildelingen. Selv om det var et stykke igjen før det var fred, kunne prisen anerkjenne fredsarbeidet og virke forpliktende. Men som vi bemerket den gang, er det også risikabelt å gi prisen til statsledere som fortsatt sitter ved makten. Nå får tildelingen en bismak. Selv om TPLF begår grove krigshandlinger og bidrar til en fastlåst situasjon, må Ahmed ta mye av ansvaret for at vondt går til verre. Verdenssamfunnet må legge enda mer press på Etiopia, slik at partene tvinges til å forhandle om en løsning.

