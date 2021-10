Trehusene i Grensen må tas vare på

Student Margrethe fortviler etter at bilen hennes ble utsatt for hærverk

NTNUs tidligere planer for det nye universitetsområdet på og rundt Gløshaugen var en alvorlig trussel mot trehusene i Grensen. NTNU ville innlemme området i en ny campus, og det var stor fare for at mange hus ville blitt revet.

Nå er likevel alle husene berget, bortsett fra ett. Årsaken er at NTNU får nesten tre milliarder mindre til ny campus enn de hadde planlagt. Derfor har universitetet lagt bort det meste av planene om nybygg i Grensen.

Vi håper det nye universitetsområdet vil bidra til god kontakt mellom NTNU og byen. Slik sett hadde nybygg nært bykjernen vært en fordel. Men når Grensen blir tatt vare på, kan området bli en svært attraktiv forbindelse mellom Gløshaugen og sentrum.

Byantikvar Mette Bye sier til Adresseavisen at Grensen kan bli en perle, ja til og med Trondheims nye Bakklandet. Husene er riktignok så falleferdige at det foreløpig er vanskelig å se for seg at Grensen kan bli like attraktiv som byens mest populære område. Men vi stoler på byantikvaren når hun sier det er fullt mulig å rehabilitere husene.

Det er dessuten en fordel at svært lite er gjort med dem etter at de ble bygget på slutten av 1800-tallet. Dermed kan vi få et autentisk og sammenhengende trehusmiljø med stor kulturhistorisk verdi. Publikum setter stor pris på slike miljøer, og det bør bli lett å fylle bygningene med aktiviteter. Vi tror det kan bli en lønnsom investering å sette i stand området og ta det i bruk.

NTNU eier de fleste husene i Grensen i dag. Dessverre er det foreløpig uklart hva de vil gjøre for å ta vare på bygningene. Vi forstår av planleggingen av campus haster, men hele universitetsområdet må ses i sammenheng. Vi håper NTNU vil sørge for at området blir den perlen byantikvaren ser for seg.