En fest som kan gi a-ha-opplevelser

Saken oppdateres.

25. september åpnet Norge etter 18 måneder med strenge tiltak, og enkelte avreagerte med overdreven festing. Vi håper de har krefter igjen til å delta også når det nå blir gjenåpningsfest for hele byen.

Åpningsfesten startet fredag, og publikummere i alle aldre får et svært mangfoldig tilbud i dagene framover. Høstferien i neste uke inneholder utallige tilbud til de unge, men det blir mye å velge i for alle aldersgrupper i hele oktober.

Parallelt med gjenåpningsfesten blir dessuten Uka arrangert i Studentersamfundet og på andre arenaer. Trondheim er Norges viktigste studentby og har landets beste studentmiljø. Det er bra studentaktivitetene kommer i gang igjen.

Gjenåpningsfesten som Sparebank 1 SMN har tatt initiativ til, betyr også at det blir gratis busser, søndagsåpne butikker og gratis hjemlevering av varer. Økt aktivitet vil få stor betydning for næringslivet i regionen. Særlig kultur- og utelivet og handelsnæringa i Midtbyen ble hardt rammet av pandemien. Alle arrangementene sentralt i byen vil få ekstra stor betydning for dem.

Vi tror festen vil føre til at mange flere får øynene opp for alt Midtbyen har å tilby. Trondheim sentrum er blitt heftig diskutert i flere år. Store byggeprosjekt la en demper på aktiviteten før pandemien, og i det siste har mange har vært kritiske til trafikkreguleringer og noen færre parkeringsplasser. Vi håper alle tilbudene de neste ukene vil vise at Midtbyen er mye lettere tilgjengelig enn mange har fått inntrykk av. Bredden i det som skal skje, vil nok gi oss noen a-ha-opplevelser.

Økt aktivitet i Trondheim er en fordel for hele regionen når vi skal tilbake til normal aktivitet etter pandemien. Landsdelen har gode forutsetninger for å få hjulene i gang igjen. Mange bedrifter har allerede startet med nødvendig grønn omstilling, og vi har et teknologisk miljø på høyt, internasjonalt nivå. Jo, Trøndelag har mye å glede seg over.