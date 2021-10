Sterk og trist advarsel om usunn idrett

Fem grunner til at hjemmekontor ikke er bra for oss

Bondelaget svarer: Takk for at du ikke gir deg, Marit

Saken oppdateres.

Før helga fortalte den norske OL-vinneren og store pioneren i hopp for kvinner, Maren Lundby, at hun har bestemt seg for å stå over OL i Beijing kommende vinter. Hun sa at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli mesterskapsklar. Hennes valg og åpenheten rundt beslutningen bør være en alvorlig vekker for toppidretten langt utover hoppsporten.

Det var sterkt å se toppidrettsutøveren ta til tårene da hun forklarte hvorfor hun ikke vil forsvare sitt OL-gull i februar. 27-åringen sier hun har tatt et vanskelig valg for å ta vare på seg selv. Vektpress er et fenomen som preger flere idrettsgrener. I hoppsporten har det vært et tema i lang tid, med skremmende bilder av syltynne hoppere, som da 183 cm høye Svenn Hannawald i 1999 lot seg forevige i badebukse, 54 kilo lett.

Maren Lundby er ikke den første som kritiserer vektpresset i toppidrett generelt og i hoppsporten spesielt. Norge bør være en sterk pådriver for å få Det internasjonale skiforbundet FIS til å skjerpe regler for å redusere vektpiningen og kroppspresset som preger idretten.

I 2018 kom det nye regler i hopp, for å begrense fordelen av minimal vekt på utøvere. Da ble vekten på utøverne koblet med maksimal tillatt skilengde. Det førte i stedet til at de fleste utøverne valgte å kutte skilengden, framfor å gå noe opp i vekt. «Vi tror det har en bedre effekt med tanke på hopplengde å beholde vekten og kappe skiene», sa landslagssjef Alexander Stöckl den gang til Aftenposten og illustrerte noe av problemet med forholdet mellom helse og regelverk i idretten.

Nå sier Stöckl til TV 2 at han synes det er veldig bra at Maren Lundby er tydelig og åpen om at hun setter helsa og fornuften først. Uttrykket «En sunn sjel i et sunt legeme» har lenge vært idrettens motto. Det stammer egentlig fra den romerske dikteren Juvenalis. For rundt 1900 år siden var han mest kjent for satirer over moralsk forfall i Rom. Maren Lundbys modige valg kan forhåpentligvis bidra ny debatt om hvor usunt regelverket i toppidretten bør få lov til å være.