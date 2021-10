Verden må ikke glemme Assange

Ruskjøring blant unge i Trøndelag bekymrer: – Det er tydelig at vi har et problem å løse

Ruskjøring blant unge i Trøndelag bekymrer: – Det er tydelig at vi har et problem å løse

Saken oppdateres.

Denne uka har den britisk høyesterett i London behandlet en anke fra amerikanske myndigheter mot den britiske dommen om ikke å utlevere Wikileaks-grunnlegger Julian Assange til USA. Assange har sittet i britisk høysikkerhetsfengsel siden 2019, tiltalt for brudd på amerikanske spionasjelover, etter å ha avslørt krigsforbrytelser. I et år hvor Nobels fredspris har gått til to journalister for deres modige innsats for ytringsfrihet, demokrati og fred, er det viktig at verden ikke glemmer Julian Assange og hans sak.

Prosessen mot Julian Assange og USAs forsøk på å få ham utlevert og dømt, representerer et alvorlig anslag mot offentligheten og ytringsfriheten på verdensbasis. At Assange lenge har vært en kontroversiell skikkelse, må ikke få skygge for de fundamentale demokratiske prinsippene som står på spill.

Rettssaken i London i fjor, hvor Assange måtte sitte bak en glassvegg og ikke fikk ha fortrolige samtaler med sine forsvarere, var en uverdig forestilling. Den siste ukas utspill fra USA om at Assange kan få sone i hjemlandet Australia hvis han bare blir utlevert til USA, understreker at maktkritisk og avslørende journalistikk er under sterkt og mektig press.

USA krever å få utlevert Assange etter «Espionage Act», fra 1917, vedtatt for å straffeforfølge støtte til USAs fiender under første verdenskrig. Assange risikerer en dom på opp til 175 års fengsel i USA for å ha avdekket krigsforbrytelser i Irak og Afghanistan. Også norske medier har publisert en rekke saker basert på lekkasjene som Assange har formidlet.

Det er bekymringsfullt at ankegrunnlaget går på om Assanges mentale tilstand gjør at han kan utleveres. Prinsipielt vern for varslere og journalistikk burde vært sakens kjerne. Vi støtter og hyller Maria Ressa og Dmitrij Muratov som særdeles verdige fredsprisvinnere for maktkritisk journalistikk med fare for livet på Filippinene og i Russland. Samtidig er det viktig ikke å glemme at det sitter en mann i fengsel i London med grunn til å frykte for livet for å ha avslørt krigsforbrytelser. Utlevering av Assange vil være et brutalt angrep på ytringsfriheten.