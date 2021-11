Verden må endre kurs - nå

Mann gikk til angrep da en gutt tok ett godteri for mye

Her mener politiet at en kjøper putter noe i undertøyet etter kontakt med selger

Nå er tiden inne for å gjøre opp for seg, og det vil koste

Regjeringen må ta ansvar for usikkerheten de har skapt

Et brutalt anslag mot ytringsfriheten om han utleveres

Thailand gjenåpner for turisme

Nå er tiden inne for å gjøre opp for seg, og det vil koste

USA utsetter godkjenning av Moderna-vaksinen for ungdommer

Saken oppdateres.

I 2015 klarte en rekke verdensledere endelig å enes om en klimaavtale: Parisavtalen. Deltakerlandene forpliktet seg til å levere nye planer for utslipp hvert femte år, og med et klart felles mål: Å begrense økningen i den globale oppvarmingen til to grader - men aller helst 1,5 grader.

Verden må kutte de totale klimautslippene med 55 prosent innen 2030 for å nå sistnevnte mål. Men de nåværende klimaløftene fra verdens land tilsvarer så lite som 7,5 prosent kutt, ifølge FNs miljøpanel. Vi er med andre ord milevis unna den kursendringen som må til.

Forskerne har lenge advart mot følgene av global oppvarming, men verdens ledere har ikke lyttet. Klima- og naturkrisen tilhører ikke lenger framtida, den er her nå. Vi har allerede fått en ubehagelig forsmak på hva dette vil innebære. Skogbranner, flom, orkaner og hetebølger går gradvis fra å være unntakstilstand, til å bli en normaltilstand.

Les også: En enorm oppgave venter

Nå er tiden inne for å gjøre opp for seg, og det vil koste. Men det vil koste veldig mye mer hvis vi ikke endrer kurs nå. En rapport fra EU-kommisjonen viser hvordan klimaendringene øker presset på forsyningssikkerheten for mat og vann. Flommen i Tyskland kostet 200 menneskeliv og 270 milliarder kroner.

Norges utslipp utgjør en liten del av verdens totale utslipp, men selvsagt skal også vi kutte. Samtidig vil tiltakene vi iverksetter gjennom utenriks- og utviklingspolitikken, bli minst like viktige som de kuttene vi gjør på hjemmebane. Derfor er det på sin plass at Støre nå lover en dobling av klimamidler til utviklingsland . I Glasgow de neste to ukene må Norge overbevise også andre rike land om å bidra til at fattige land lykkes i det grønne skiftet.

Les også: Klimadebatten må opp av skyttergravene

Kursendringen må stakes ut i Glasgow. Vi trenger et ambisiøst mål på 1,5 grader og en troverdig og håndfast plan for å nå dette målet. Ikke minst trenger vi at verdens land faktisk begynner å innfri løftene de gir.

I viktig, langsiktig arbeid sies det gjerne at man må «skynde seg langsomt». Nå har vi ikke annet valg enn å skynde oss i rekordfart. Verden må endre kurs - nå.