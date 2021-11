Mistillit som kan være dødelig

To tenåringer tatt inn til avhør etter at mann i 20-årene ble knivstukket i Trondheim

Etter 29 år utvider utestedet i Midtbyen: – For fem millioner siden var dette et pilatesstudio

Nå er tiden inne for å gjøre opp for seg, og det vil koste

Saken oppdateres.

Smittetallene i Trondheim skyter i været, og kommuneoverlegen anbefaler bruk av munnbind på offentlige steder hvor det ikke er mulig å holde avstand. De fleste vil nok følge anbefalingen. Vi har stort sett høy tillit til myndighetenes tiltak, og holdningen har bidratt til at vi håndterer pandemien bra. Den ekstreme situasjonen i andre land viser derimot hvordan ille det kan gå når tilliten til myndighetene er lav.

Midtnorsk debatt: Hva sier du til naboen som frykter vaksinen inneholder en mikrobrikke?

At ei befolkning ikke har tillit til dem som styrer landet og dets politiske institusjoner, er selvsagt ikke uten en grunn. I gamle østblokkland som Russland, Romania, Tsjekkia og Slovakia har lav tillit flere forklaringer. Ei fortid som diktatur er sannsynligvis en av dem. Forskere mener det er en klar sammenheng mellom tillit til myndighetene og i hvilken grad folk følger myndighetenes råd, for eksempel anbefalingen om å ta koronavaksine. Mange faktorer kan påvirke graden av tillit. Utvannede demokrati med en viss grad av korrupsjon, dårlig velferd, lav valgdeltagelse og media med lav troverdighet, har betydning. En slik mistillit til politikere, media og myndigheter nører godt under vaksineskepsisen.

Russland er et av landene hvor vaksinegraden er skremmende lav. Bare om lag 33 prosent er fullvaksinerte. Landet er riktignok enormt med sine 142 millioner innbyggere, men var også det som først godkjente en koronavaksine. Massevaksineringen har likevel ikke gått etter planen. En ny undersøkelse viser at russerne er aller mest skeptiske til å vaksinere seg. Det skyldes nok sunn skepsis, men i det store og hele en grunnleggende mistillit til myndighetene. Amerikanere er nest mest skeptiske.

Midtnorsk debatt: Lønnsgaloppen må stoppes

Konsekvensen av mistilliten kan være dødelig. Russland er på full fart inn i en kraftig smittebølge og nesten 900 dør hver dag. TV-bildene av nesten sprengt sykehuskapasitet, er et grelt bilde på hvordan det kan gå når folk ikke vil eller tør etterleve tiltakene. Selv om den politiske tilliten også har sunket i Norge det siste tiåret, lever vi i et velfungerende demokrati hvor det er gjensidig og sunn tillit mellom folk og myndigheter. Før krisa tok vi kanskje dette for gitt. Nå ser vi hvor avgjørende det er at de som har det øverste ansvaret har tillit i befolkningen.