Vi trenger flere hender i helsevesenet

Saken oppdateres.

St. Olavs hospital har sett seg nødt til å øke beredskapsnivået og utsette planlagte operasjoner, fordi et stort antall utskrivningsklare pasienter tar opp plassene i akuttmottaket. De siste ukene har mellom 25 og 40 utskrivningsklare pasienter blitt liggende på sykehuset fordi kommunene ikke har vært i stand til å etablere tilbudene pasientene trenger. Trondheim kommune har ansvaret for om lag halvparten av disse pasientene.

Koronapandemien har satt sykehjemmene under sterkt press. Det er smitte blant både beboere og ansatte, samtidig fører selve koronahåndteringen til mye merarbeid. Kommunaldirektør for helse- og velferd i Trondheim, Wenche Dehli, sier at det er bemanningen som er hovedutfordringen for kommunen nå.

Det er uholdbart at planlagte undersøkelser og operasjoner utsettes på grunn av kapasitetsproblemer i helsevesenet. Det er kostbart for dem det gjelder, både økonomisk og menneskelig. Det er i tillegg sløseri med fellesskapets midler når kommunene må betale sykehuset flere titalls millioner kroner for utskrivningsklare pasienter som blir liggende og vente.

Sykehus over hele landet melder om kapasitetsproblemer denne høsten. Allerede før pandemien viste rapporter at intensivkapasiteten i Norge er lav sammenlignet med andre nordeuropeiske land. Kapasiteten har ikke økt, til tross for at en stadig aldrende befolkning bidrar til økt behov i årene som kommer. I koronakommisjonens rapport påpeker sykehusene at utfordringene også her først og fremst handler om mangel på personell.

Dette er ikke en situasjon som har oppstått akutt. Problemene har vokst i omfang på grunn av årelang svikt i finansiering, utdanning og rekruttering innenfor helsetjenesten. Det trengs flere hender i Helse-Norge, om det så gjelder den spesialiserte delen i sykehusene eller i velferds- og omsorgssektoren i kommunene. Både statlige og kommunale myndigheter har en jobb å gjøre.