Koronapass kan bli godt virkemiddel

Disse to fikk ikke kjøre videre: - De var ærlige og sa at de ikke visste noe om kravene

Koronasmitten har i det siste økt så mye at regjeringen i forrige uke foretok noen små innstramminger i smittevernet. Blant annet vil kommunene få muligheten til å be folk vise koronapass for å komme inn på utesteder.

I Tromsø ligger det an til at de vil innføre koronapass i løpet av noen dager. I Trondheim har kommunedirektøren signalisert at de vil se det an. Det er uansett politikerne i formannskapet som skal avgjøre det, og politikerne vil antakelig ikke ta stilling til om kommunen skal innføre koronapass før 24. november. Da vil Trondheim sannsynligvis kunne bygge på erfaringene fra Tromsø.

Det er all grunn til fortsatt å følge godt med på smittesituasjonen i Trondheim, særlig fordi flere er blitt innlagt på sykehus de siste dagene. Men hittil er det ingenting som tyder på at det har vært stor smittespredning i utelivet.

Hvis det oppstår en situasjon som gjør at det blir nødvendig med strengere smittevern på utesteder, er det mye som tyder på at koronasertifikat vil være å foretrekke framfor andre tiltak. Å legge begrensninger på åpningstid og antall gjester, vil ha store, negative konsekvenser for en bransje som har vært hardt rammet av koronaen.

Koronapass kan gjøre det mulig å fortsette aktiviteten i utelivet på en trygg måte. Folk med koronapass er enten vaksinerte, de har en fersk test eller er immune etter tidligere smitte. Selv om en del fullvaksinerte blir smittet, er det fortsatt slik at faren for alvorlig sykdom er mye mindre hos de fullvaksinerte.

Vi ser heller ikke at koronapass er et stort prinsipielt problem. Alle voksne som tåler å bli vaksinert, har nå fått tilbud om det. Det er viktig å holde fast ved at det er frivillig, men de som velger å la det være, må godta at det kan få enkelte konsekvenser. Hvis det blir innført koronapass i Trondheim, vil det bety at uvaksinerte i en periode ikke kan gå på byen uten å teste seg. Det bør være til å leve med.