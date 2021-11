Fastlegekrisen må løses fort

Hotellbransjen gleder seg over at storkonsertene er på søndager

For oss som jobber her, har det blinket rødt lenge

Saken oppdateres.

Da hun før valget var Ap’s helsepolitiske talsperson, snakket Kjerkol høyt og tydelig om hvordan ei ny regjering skulle ordne opp i helsesektoren. De skulle finansiere de offentlige sykehusene slik at de kunne ivareta beredskapen og utdanne flere spesialister. Aller viktigst var altså fastlegene.

Nå renner det inn med krisemeldinger fra helsesektoren. Adresseavisen har fortalt om store problemer på St. Olavs hospital. På nasjonalt plan har det gjennom hele pandemien vært mye snakk om mangelen på intensivplasser ved mange sykehus.

LES OGSÅ LEDEREN: Rovdrifta må ta slutt

I tillegg har fastlegeproblemene vært tydelige helt siden fastlegeopprøret startet i Trondheim for fire år siden. Det viste at mange fastleger hadde et voldsomt arbeidspress.

Situasjonen er slett ikke blitt bedre på disse årene. Mange fastleger slutter og går over i andre legestillinger. Rekrutteringen er et stort problem. Det utdannes for få leger, og nyutdannede leger som ofte er i etableringsfasen, kvier seg for å ta jobber som er vanskelige å kombinere med et vanlig familieliv. Tall fra i sommer viste at 16 000 trøndere sto uten fastlege. Det er uholdbart.

Hele ordningen er i krise. Kjerkol har selvfølgelig helt rett i at det haster å gjøre noe med problemet, men dessverre gjør hun ikke nok. Den forrige regjeringen foreslo 300 millioner kroner ekstra til fastlegene i 2022. Den nye regjeringen plusser på 100 millioner kroner, men det er langt fra nok. Fastlegeordningen bør derfor bli et tema i budsjettforhandlingene på Stortinget som pågår nå.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: SV gjør det ikke enkelt for regjeringa

På toppen av fastlegekrisen kommer problemene i andre deler av helsevesenet. Riksrevisjonen fastslo allerede for to år siden at helseforetakene på flere områder har for dårlig bemanning.

Den forrige regjeringen har ansvaret for at det er gjort for lite for å bedre situasjonen. Men den nye regjeringen må se framover. Jobben deres er å finne løsninger som både kan dempe dagens problemer og styrke helsevesenet i åra som kommer.